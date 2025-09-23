Man verliest sociale huurwoning die hij onderverhuurt aan drie Brazilianen voor 800 euro per persoon

Amsterdam- Een man besloot zijn sociale huurwoning in Weesp aan drie Brazilianen te verhuren, die ieder 800 euro per maand betaalden voor een kamer en

Reacties

23-09-2025 19:07:26 allone

Dit is vooral erg voor de Brazilianen. Eerst uitgebuit, in nu staan ze op straat.

23-09-2025 20:44:30 omabep

@allone : Inderdaad, ik hoop dat hun baas nog iets tijdelijks voor ze kan doen tot ze iets echt kunnen huren.

