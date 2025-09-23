Waar Maar Raar
Trump legt link tussen paracetamol en autisme: moet zwangere zich zorgen maken?
»
Man verliest sociale huurwoning die hij onderverhuurt aan drie Brazilianen voor 800 euro per persoon
Amsterdam- Een man besloot zijn sociale huurwoning in Weesp aan drie Brazilianen te verhuren, die ieder 800 euro per maand betaalden voor een kamer en
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
23-09-25 - ©
De Telegraaf
Reacties
23-09-2025 19:07:26
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.466
OTindex: 96.179
Dit is vooral erg voor de Brazilianen. Eerst uitgebuit, in nu staan ze op straat.
23-09-2025 20:44:30
omabep
Oudgediende
WMRindex: 11.111
OTindex: 3.191
@allone
: Inderdaad, ik hoop dat hun baas nog iets tijdelijks voor ze kan doen tot ze iets echt kunnen huren.
