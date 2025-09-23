Trump legt link tussen paracetamol en autisme: moet zwangere zich zorgen maken?

Is er een verband tussen pijnstillers en autisme? Volgens de Amerikaanse president Donald Trump draait zijn aangekondigde ‘oplossing’ voor autisme om deze vraag. Nederlandse experts spreken van tegenstrijdige onderzoeken. Is er reden tot paniek, of is dit vooral politiek theater? Hier zijn de feiten op een rij.



De Amerikaanse president Trump kondigde aan een grootse onthulling te gaan doen over een ‘oplossing voor autisme’. Tijdens de afscheidsdienst voor Charlie Kirk vertelde hij dat het ‘een van de belangrijkste persconferenties’ zal worden die hij ooit heeft gegeven. Wat hij precies gaat vertellen, is nog niet duidelijk.



De aankondiging heeft te maken met de veronderstelde link tussen het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van autisme bij kinderen. Hierover vertelde de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert Kennedy eerder in The Wall Street Journal. Kennedy zou zich baseren op oudere studies.



„Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar aandoeningen bij kinderen op latere leeftijd – zoals autisme en adhd – en het gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap, maar deze onderzoeken spreken elkaar over het algemeen erg tegen’’, zegt Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb.



„Trump refereert niet aan nieuw onderzoek. Hij heeft het over een ouder onderzoek dat een aantal studies naast elkaar heeft gelegd. Dat doen wij ook. Er zijn dus geen nieuwe resultaten, het is alleen een andere interpretatie.’’



Wel toont een deel van de onderzoeken een licht verhoogd risico aan op de ontwikkeling van taalontwikkelingsstoornissen, adhd en autisme. Maar vanwege de vele kanttekeningen trekt het Lareb geen conclusies over een link.

Sanne Wolters

22 september 2025, 14:00

Zijn er inderdaad onderzoeken te vinden die een link leggen?



Dus zwangere vrouwen hoeven zich geen zorgen te maken?



Dus het gebruik van pijnstillers tijdens de zwangerschap is veilig?



