Amerikaanse ontdekt na 30 jaar dat ze niet de as heeft van haar man

Een 85-jarige vrouw in Amerika heeft mogelijk al decennialang de as van iemand anders in huis gehad. Ze dacht een urn te hebben met de as van haar overleden man, maar nu blijkt dat die al die tijd bij het uitvaartcentrum lag.



De vrouw, Daisy Marshall, deed de ontdekking in 2022, toen ze voorbereidingen trof voor haar eigen uitvaart bij een begraafplaats in haar woonplaats. Ze gaf aan dat ze gecremeerd wilde worden en bijgezet wilde worden, samen met haar man.



Tot haar schrik vertelde de begraafplaats dat de stoffelijke resten van haar man al sinds 2018 op de begraafplaats waren. Marshall dacht dat de as van haar man bij haar thuis was, in een urn.



Haar man was in 1991 overleden. "Na de uitvaart kreeg ik de as van mijn man mee. Althans, dat dacht ik", vertelt ze aan de Amerikaanse zender ABC7.



Het lijkt erop dat dat dus niet klopt. De as lag waarschijnlijk tot 2018 bij het uitvaartcentrum. Dat kreeg opdracht van de staat Michigan om alle stoffelijke resten die er nog lagen opgeslagen, over te dragen aan de begraafplaats.



Het uitvaartcentrum claimt dat er met Marshall was afgesproken dat ze de as later op zou komen halen, maar dat dit nooit is gebeurd. Marshall zegt dat het 'pertinent onwaar' is. Ze is een zaak begonnen tegen het centrum en wil voorkomen dat het nog een keer fout gaat.

Reacties

23-09-2025 14:18:21 BatFish

Oudgediende







Slordige administratie.

23-09-2025 16:27:03 allone

Oudgediende







Ja hoor. Rechtszaak

