De politie zoekt nog uit of de Nederlander handlangers had. Een Nederlandse man is in Thailand opgepakt omdat hij probeerde een geldautomaat te stelen. Dat meldt de Bangkok Post. De man, die door de politie werd geïdentificeerd als Sijtse, sleepte de geldautomaat mee achter een pick-up in de stad Khon Kaen in het noordoosten van het land.Op beelden die de krant publiceerde is de pick-up met daarachter de geldautomaat op een Thaise weg te zien. De 37-jarige Nederlander, die volgens de krant al zo’n zes jaar in Thailand woont, zou niet ver van het voertuig zijn gearresteerd. Hij had de geldautomaat zo’n 20 meter meegesleept achter de auto.De man zou kort voor de diefstal een ruzie met zijn vrouw hebben gehad over geld, aldus de krant. Hij zou haar ooit 10 miljoen Thaise baht, zo’n 270.000 euro, hebben geleend om een restaurant te openen.De politie zoekt nog uit of de Nederlander handlangers had.

