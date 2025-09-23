Nederlander (50) aangehouden voor billenknijpen op Duits Oktoberfest

En 50-jarige Nederlander is in de Duitse deelstaat Beieren zaterdag aangehouden wegens seksueel ongewenst gedrag. De Beierse politie meldt zondag dat de Nederlandse feestganger zich zou hebben misdragen op het Oktoberfest in München.



De Nederlander is vrijgelaten nadat hij een borgsom van zesduizend euro had betaald. Hij zou een vrouw in de billen hebben geknepen. Naast de Nederlander werden nog vier anderen om dezelfde redenen aangehouden, onder wie twee Italianen.



Zaterdag was de eerste dag van het jaarlijkse volksfeest in het zuiden van Duitsland, dat ook door duizenden Nederlanders wordt bezocht. Het Oktoberfest duurt nog tot en met zondag 5 oktober.

Reacties

23-09-2025 11:40:54 BatFish

Oudgediende



Prima! Aanpakken dat soort huftertjes. Dit soort gedrag moet je niet als normaal gaan zien.

