Henrie Kamps slaat weer toe: rijexamens stilgelegd

De omstreden oud-rijschoolhouder Henrie Kamps is nog maar net van zijn gebiedsverbod rondom het CBR in Hengelo af. Toch hangt hij er dagelijks weer rond. Er zijn deze week meerdere rijexamens stilgelegd vanwege achtervolgingen door Kamps.

"Soms zijn we genoodzaakt dat te doen", vertelt woordvoerder Wessel Agterhof van het CBR. "Het gebeurt nu ongeveer één keer per dag. Examinatoren en instructeurs moeten zelf de inschatting maken of ze het examen stilleggen. Dat ligt er een beetje aan hoe lang hij ze achtervolgt en hoe dichtbij hij komt."



Eerder deze week liet Agterhof al weten vanuit het CBR niet veel anders te kunnen doen tegen Kamps. Die geeft aan voor eigen onderzoek naar misstanden bij het CBR examenritten te volgen en vast te leggen. Dat levert examinators, instructeurs en examenkandidaten een hoop stress op.



"We hebben intensief contact met de wijkagent en de gemeente", zegt Agterhof. "We kijken samen naar mogelijke maatregelen." Een van die maatregelen zou een nieuw gebiedsverbod voor Kamps kunnen zijn. "Meneer Kamps heeft nu twee gebiedsverboden gehad. Beide verboden hadden een duur van drie maanden. De burgemeester kan dit nog zo vaak doen als nodig is, passend binnen de geldende wet- en regelgeving", aldus een woordvoerder van de gemeente Hengelo.

Er wordt gezocht naar een andere oplossing, maar daar kunnen het CBR en de gemeente op dit moment geen concrete uitspraken over doen. "Daarover is nog niets besloten", laat Agterhof weten. "Er zijn andere middelen", geeft de woordvoerder aan. "Maar daar kunnen we nog niet verder op ingaan."

