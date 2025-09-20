Albert Heijn mini’s: gratis bij de kassa, voor de hoofdprijs op Marktplaats

De nieuwe spaaractie van Albert Heijn deed heel wat stof opwaaien afgelopen week. Waar de een heel veel moeite heeft met het in elkaar zetten ervan, draait de ander zijn hand er niet voor om. Ondanks alles is de actie behoorlijk populair en worden op scholen en in buurten de mini's al volop geruild om de winkel compleet te krijgen. En dat zien de slimme handelaren ook. De mini’s duiken inmiddels massaal op Marktplaats en Vinted, waar ze voor flinke bedragen worden verkocht.De supermarktketen noemt het een cadeautje bij de boodschappen: bij elke €10 aan boodschappen ontvang je een mini. Maar hoe gratis is dat eigenlijk? Uit een poll onder 900 volgers van RTL Wonen blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Zo’n 605 mensen vinden dat je er in feite gewoon voor betaalt, want je moet eerst flink boodschappen doen. De overige 295 stemmers zien de actie juist wél als gratis extraatje.De discussie leeft niet alleen online. Ook in buurten hoor je ouders mopperen: “Ik ga echt niet voor 200 euro boodschappen doen om die kassa compleet te krijgen,” klinkt het op het schoolplein van Basisschool de Ichthus in Zeist. En juist daar springen handelaren handig op in.