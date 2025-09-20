Ziekenhuisposter gaat viraal: Afbeelding toont 'inclusieve zwangerschap'

Een poster die een ogenschijnlijk zwangere transgender man afbeeldt, zorgt voor opschudding op social media. Het beeld, voorzien van het NHS (National Health Service)-logo en de titel “Your body during pregnancy”, toont drie figuren, waarvan er één verdacht veel op een man met een zwangere buik lijkt. Vooral Amerikaanse gebruikers op X reageerden uitbundig en deelden het plaatje massaal.De rel kreeg extra aandacht toen de rechtse commentator Joey Mannarino reageerde: “Dit hangt in de NHS in het Verenigd Koninkrijk. Belastingbetalers hebben ervoor betaald om dit te drukken. Wat in hemelsnaam is er gebeurd met het VK?”Naast een hoop kritiek, zijn er ook mensen die de inclusieve aanpak van NHS juist bejubelen.