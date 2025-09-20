Ig Nobelprijs voor onderzoek: alcohol helpt Nederlands spreken

Een borrel kan helpen om beter Nederlands te spreken, zo blijkt uit onderzoek van Maastricht University. Het onderzoeksteam van Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field en Jessica Werthmann kreeg hiervoor dit jaar een Ig Nobelprijs in de categorie Vrede.



De onderzoekers lieten vijftig Duitse studenten die Nederlands spraken een gesprek voeren met een moedertaalspreker. Een deel had alleen water gedronken, terwijl de andere groep een glas wodka met frisdrank had genuttigd. Onafhankelijke beoordelaars merkten dat de licht beschonken studenten vloeiender Nederlands spraken, terwijl hun eigen inschatting van hun taalvaardigheid gelijk bleef.



De wetenschappers stellen dat dit effect niet simpelweg komt door meer zelfvertrouwen na alcoholgebruik, bekend als jenevermoed. Volgens hen verlaagt alcohol de spreekangst, waardoor een drankje de spanning wegneemt en het praten in een vreemde taal makkelijker gaat.



De Ig Nobelprijzen zijn grappig bedoelde onderscheidingen voor onderzoeken die serieuze wetenschappelijke vragen vanuit een onverwachte invalshoek benaderen. Ze erkennen studies die tegelijkertijd aan het lachen maken en aan het denken zetten.



In de categorie Psychologie wonnen Poolse onderzoekers die ontdekten dat een compliment over je slimheid je tijdelijk een narcist kan maken. Wie positieve feedback kreeg voelde zich unieker en slimmer, terwijl negatieve feedback juist extra hard aankwam en het zelfbeeld snel deed kelderen.



Japanse onderzoekers kregen de Biologie-prijs voor een studie waarin ze koeien met zebraprint beschilderden. Die koeien hadden beduidend minder last van vliegen dan gewone koeien.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.