Beelden van Chinees toilet gaan viraal: pas na bekijken reclame een paar velletjes wc-papier

In Nederland vinden we het heel normaal om een reclame te bekijken voordat we een video op YouTube kunnen zien. In China is dit reclamemodel ook op andere plekken ingevoerd: een toiletpapierdispenser die pas papier geeft nadat je een reclame hebt bekeken, gaat daar viraal op sociale media.



Het is een opmerkelijk beeld: een vrouw die in China eerst een video moet bekijken om wat toiletpapier te krijgen. De beelden worden op Chinese sociale media veelvuldig gedeeld. In de video is te zien hoe een vrouw een reclame bekijkt op haar mobiel om vervolgens een paar velletjes wc-papier te ontvangen.



Voor wie geen zin heeft om reclames te bekijken, is het ook mogelijk om voor het papier te betalen. Een paar velletjes kosten 6 cent. Het systeem is ingevoerd om het gebruik van toiletpapier terug te dringen, omdat ‘sommige mensen buitensporig veel gratis toiletpapier gebruiken’, aldus Chinese ambtenaren volgens buitenlandse media.



Op sociale media zijn de reacties op het advertentiemodel niet mals. ‘China is kapitalistischer dan de Verenigde Staten’, schrijft iemand. ‘Dit is echt het meest dystopische wat ik ooit heb gezien’, schrijft een ander.

Reacties

17-09-2025 10:05:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.444

OTindex: 96.156

Gratis toiletpapier 🧻 😬

Vreselijk toch

Het most niet maggen

Waar zou de reclame over gaan? Afvoermiddel?

17-09-2025 13:00:06 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.756

OTindex: 206

S Het is eigenlijk een beetje het Ryanair idee, waarbij je zelf mag kiezen wat je wilt betalen.



In Nederland betaal je gewoon vrijwel overal zo'n 50ct voor je wc bezoek in openbare ruimtes.



Daar is het wc bezoek waarschijnlijk gratis en betaal je voor wat je nodig hebt. 6ct voor WC papier.



Zie je meteen hoe belangrijk perceptie is binnen de consumentenservice. Mensen betalen zonder morren 50ct voor een wc bezoek, maar 6ct is een schande omdat het alleen voor het papier is.

17-09-2025 14:10:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.444

OTindex: 96.156

@DrZiggy : .. uiteindelijk is het dus een vrijwillige bijdrage van 6 ct voor een wc-bezoek

18-09-2025 11:40:47 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.756

OTindex: 206

S @De Paus : Dat had zomaar een schets van Escher kunnen zijn. Super vaag hoe hij zowel in een nis zit, als ervoor

