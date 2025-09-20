Beelden van Chinees toilet gaan viraal: pas na bekijken reclame een paar velletjes wc-papier
In Nederland vinden we het heel normaal om een reclame te bekijken voordat we een video op YouTube kunnen zien. In China is dit reclamemodel ook op andere plekken ingevoerd: een toiletpapierdispenser die pas papier geeft nadat je een reclame hebt bekeken, gaat daar viraal op sociale media.
Het is een opmerkelijk beeld: een vrouw die in China eerst een video moet bekijken om wat toiletpapier te krijgen. De beelden worden op Chinese sociale media veelvuldig gedeeld. In de video is te zien hoe een vrouw een reclame bekijkt op haar mobiel om vervolgens een paar velletjes wc-papier te ontvangen.
Voor wie geen zin heeft om reclames te bekijken, is het ook mogelijk om voor het papier te betalen. Een paar velletjes kosten 6 cent. Het systeem is ingevoerd om het gebruik van toiletpapier terug te dringen, omdat ‘sommige mensen buitensporig veel gratis toiletpapier gebruiken’, aldus Chinese ambtenaren volgens buitenlandse media.
Op sociale media zijn de reacties op het advertentiemodel niet mals. ‘China is kapitalistischer dan de Verenigde Staten’, schrijft iemand. ‘Dit is echt het meest dystopische wat ik ooit heb gezien’, schrijft een ander.