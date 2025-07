Grootste steen van Mars ooit gevonden nu te koop: 2 tot 4 miljoen dollar waard

Komende woensdag wordt een steen van de planeet Mars verkocht, het grootste stuk dat ooit is gevonden. De steen gaat onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's in New York. De steen van 25 kilo zou tussen de 2 en 4 miljoen dollar waard zijn, omgerekend 1,7 tot 3,4 miljoen euro.Volgens het veilinghuis zou de meteoriet door een enorme asteroïde-inslag van het oppervlak van Mars zijn geblazen en vervolgens 225 miljoen kilometer naar de aarde hebben afgelegd, waar hij in de Sahara is neergestort. Een meteorietenjager vond de steen in november 2023 in Niger, meldt AP News, dat met een woordvoerder van het veilinghuis sprak.Onder de meer dan 77.000 officieel erkende meteorieten die op aarde zijn gevonden, zijn er voor zover bekend maar 400 afkomstig van Mars, zegt Sotheby's. En dit is een flinke: het op één na grootste stuk van de planeet dat op aarde is gevonden, is 70 procent kleiner.Naast het stuk Mars wordt ook een skelet van een jonge ceratosaurus-dinosaurus geveild. Dat is meer dan twee meter hoog en bijna drie meter lang en werd in 1996 gevonden in Wyoming. Vermoedelijk stamt het skelet uit de Jura-periode, zo'n 150 miljoen jaar geleden. Er worden wel vaker dinosaurusbotten gevonden in Wyoming.Ceratosaurus-dinosaurussen waren tweevoeters met korte armen die leken op de tyrannosaurus rex (T. rex), maar waren kleiner. Ceratosaurus-dinosaurussen konden tot 7,6 meter lang worden, terwijl de T. rex wel 12 meter lang kon worden.