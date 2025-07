In de strijd tegen deepfakes krijgen Denen copyright op eigen gezicht en stem

Op het internet duiken ze steeds vaker op: video's of audiofragmenten, gemaakt met kunstmatige intelligente (AI), waarin mensen dingen doen of zeggen die ze nooit hebben gezegd of gedaan. Denemarken wil deze nauwelijks van echt te onderscheiden deepfakes strafbaar stellen. Via de wet op het auteursrecht zal het maken en publiceren van nepbeelden straks illegaal zijn in het land.



In het wetsvoorstel krijgen Denen copyright op hun eigen lichaam, gezichtskenmerken en stem. "Mensen kunnen door de digitale kopieermachine worden gehaald en voor allerlei doeleinden worden misbruikt en dat zal ik niet accepteren", aldus de Deense minister van Cultuur. Er zou een ruime parlementaire meerderheid voor het plan zijn.



Het wetsvoorstel volgt op recente incidenten met door AI gemanipuleerde video's van de Deense premier en juridische procedures tegen makers van pornografische deepfakes. Onlineplatforms die zich niet aan de nieuwe wet houden, zullen hoge boetes opgelegd krijgen.



Zorgen zijn er vooral omdat deepfakes vaak als doel hebben valse informatie te verspreiden. In Nederland is het maken van een deepfake nog niet illegaal, maar het fragment moet wel worden verwijderd als daar om wordt gevraagd.



Willem van Lynden van de stichting Stop Online Shaming denkt dat er in Nederland nu al voldoende manieren zijn om op te treden tegen dit soort neppe online content. Hij noemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het strafrecht, het portretrecht en regels voor smaad en laster die deepfakes verbieden.



"Het probleem zit 'm in de handhaving", zegt Van Lynden. "Dat gebeurt nu nauwelijks. De politie, justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben blijkbaar niet de capaciteit en prioriteit om partijen en personen die dit uploaden en verspreiden aan te pakken."



De stichting van Van Lynden voert regelmatig zaken aan bij de grote techbedrijven, maar zonder noemenswaardig resultaat. "Ze werken niet mee en het is mij volstrekt onduidelijk waarom niet. Het lijkt me moreel heel logisch dat wel te doen. Het is eigenlijk treurig dat wij als stichting tegen de rijkste bedrijven ter wereld moeten procederen."



Eén profielfoto is genoeg om een realistische deepfake te maken'

Ook volgens Bart van der Sloot, expert op het gebied van AI en regelgeving, is het aanpakken van deepfakes geen prioriteit voor de Nederlandse politiek. "Vooral het ministerie van Justitie wil hier nog niet echt daadkrachtig in optreden."



De expert stelt dat het verbieden van deepfakes al aan de voorkant moet gebeuren. "Dus iemand moet toestemming hebben gegeven voor het maken van video's, foto's of wat dan ook. Dat is veel makkelijker te controleren door internetplatforms als Facebook, Instagram en TikTok die dit soort video's en foto's verspreiden. Zij moeten controleren of die toestemming er inderdaad is en anders mogen ze het niet publiceren."



Overigens staan in de AI Act van de EU ook bepalingen die de technologische ontwikkelingen van AI moeten reguleren. Zo moeten deepfakes een label krijgen waardoor duidelijk is dat het om gegenereerd beeld gaat. Maar critici vinden veel regels in de wet niet streng genoeg.



Het vaststellen van ethische grenzen van door AI gemaakte content is bijna een onbegonnen zaak, zeggen experts. "Het begint er al mee dat het zo moeilijk is om te weten wanneer het gaat om door AI gegenereerde content of originele content", zegt AI-professor Aske Mottelson uit Kopenhagen. "Video's zijn moeilijker te genereren dan tekst, dus er kunnen foutjes in de video zitten die ons vertellen dat de video nep is. Maar het is slechts een kwestie van tijd voordat dat is aangepast."



De Deense regering sluit parodie en satire uit in de nieuwe regels, dat is nog steeds toegestaan. Maar waar ligt de grens, vraagt AI-expert Van der Sloot zich af. "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Juist in politieke debatten. En dus moet dat een uitzondering zijn. Maar daarmee krijg je wel de discussie: valt dit nu onder de uitzondering of niet? Iedereen die een deepfake maakt, zal straks zeggen 'ik val onder de parodie-uitzondering'."

