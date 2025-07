China verwoest infrastructuur om zeldzame vissoorten nabij de Yangtze-rivier te beschermen

China heeft driehonderd dammen gesloopt en de meeste kleine waterkrachtcentrales gesloten op de Chishui He, ook wel de Rode Rivier genoemd. Dat is een belangrijke zijrivier van de Yangtze. Dat doet het land om de vispopulaties te beschermen. Het plan is onderdeel van een grotere inspanning om de ecologie van de langste rivier van Azië te herstellen. Dat blijkt uit een rapport van Chinees staatsmedium Xinhua, waarover de South China Morning Post schrijft.



De Rode Rivier is meer dan vierhonderd kilometer lang en stroomt door de provincies Yunnan, Guizhou en Sichuan. Aan het einde van 2024 waren 300 van de 357 dammen weggehaald, en werden 342 van de 373 waterkrachtcentrales buiten gebruik gesteld.



Ecologen zien de Rode Rivier als een van de laatste veilige plekken voor zeldzame inheemse vissen. In de laatste paar jaren hebben dammen en waterkrachtcentrales de vismigratie geblokkeerd en de waterstroom beperkt, waardoor paaigebieden werden beschadigd.



Het herstelproject ging in 2020 van start. Sindsdien zijn de omstandigheden zodanig verbeterd, dat bepaalde vissoorten zijn teruggekeerd. De Chinese steur, bijvoorbeeld, werd in 2022 nog uitgestorven verklaard door de Internationale Unie van Natuurbehoud. Nu melden wetenschappers van het Instituut voor Hydrobiologie van de Chinese Academie van Wetenschappen veelbelovende tekenen van herstel, aldus het rapport.



Liu Fei, onderzoeker bij het instituut, vertelt: 'In 2023 en 2024 hebben we twee groepen steuren uitgezet in de Rode Rivier. Die hebben zich succesvol aangepast aan de wilde omgeving en nu gaat het goed met ze. Ook hebben ze succesvol gepaard.' Liu Fei vervolgt: 'Deze prestatie geeft aan dat de huidige ecologische omgeving van de Rode Rivier nu kan voldoen aan de habitat- en voortplantingsbehoeften van de Yangtze-steur'.



Uit onderzoek van het instituut blijkt ook dat het aantal vissoorten in de rivier toeneemt.

