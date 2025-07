Door over hobbelstrook te rijden, klinkt er muziek van Beethoven

FUJAIRAH, Verenigde Arabische Emiraten (AP) — De bescheiden hobbelstrook, die wereldwijd wordt gebruikt om automobilisten te waarschuwen voor mogelijke gevaren of het verlaten van hun rijstrook, kan Beethoven spelen op een bergweg in de uithoeken van de Verenigde Arabische Emiraten.



Over een afstand van bijna een kilometer langs de snelweg E84 – ook bekend als de Sheikh Khalifa bin Zayed Road – kunnen automobilisten op de rechterrijstrook die Fujairah binnenrijden, de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven spelen, waar de banden de weg raken.

Het concept is niet nieuw – er zijn al zogenaamde "zingende schouders" in andere landen ingezet, waaronder in Iran aan de Perzische Golf. Maar Al Hefaiti gelooft dat dit de eerste in de Arabische wereld is. Naast dat het viraal gaat, denkt Al Hefaiti dat het klassieke muziek in het dagelijks leven zal brengen en "het bewustzijn over het belang van kunstcultuur zal vergroten".



Wat betreft de reden waarom een kunstacademie uit de Emiraten een in de 18e eeuw geboren Europese componist koos om Fujairah te vertegenwoordigen, zei Al Hefaiti dat hij zijn studenten altijd aanmoedigt om verschillende culturen te verkennen.



"De 'Straat van de Muziek' is natuurlijk een kunstproject dat in sommige landen bestaat ... maar we wilden dat dit project in ons land zou plaatsvinden", aldus Ali Obaid Al Hefaiti, directeur van de Fujairah Fine Arts Academy, die het project onlangs in samenwerking met lokale overheden heeft afgerond.



"Ik denk dat het project zich richt op het verspreiden van de kunstcultuur. De combinatie van muziek in ons leven en ons normale leven", voegde hij eraan toe.



Voor automobilisten die Fujairah binnenrijden, lijkt de ribbelstrook in eerste instantie op een grotere, rechthoekige versie van de streeplijnen die de driebaansweg van elkaar scheiden. Totdat je bij het eerste blok aankomt en de groeven in de weg, gecombineerd met de snelheid van het voertuig, muziek maken.

Ja, dat hebben ze in Friesland ook eens geprobeerd, op de N357; daar klonk het Friese volkslied als je er met auto overheen reed. Eén dag na opening waren er zoveel klachten van omwonenden dat het zeer snel weer werd verwijderd.

