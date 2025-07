Geen grap: deze frikandel is langer dan een stadsbus

Geen normale frikandel, geen frikandel XXL, maar een heuse megafrikandel. In Haaksbergen gingen ze de uitdaging aan om de langste frikandel ooit te bakken. Nadat een scoutinggroep uit Brabant met het record van Scouting de Klomp uit Haaksbergen aan de haal ging, wilden ze per se de titel terugpakken.Terug naar 2022. De scouts van de Klomp uit Haaksbergen zetten een ludieke actie op om het 75-jarig jubileum van hun vereniging te vieren. 10 frikandellen worden er gedraaid van 7,5 meter lang. Het is een enorm succes. Zo erg zelfs dat de populaire Youtubers StukTV langskomen in Twente om een recordpoging te wagen. Ze maken samen een frikandel van 15 meter lang.Daarmee had de Klomp het record van 'langste frikandel in Nederland' dik in handen. Totdat een Brabantse concurrent hen voorbijvloog. Zij maakten de snack net een metertje langer. Iets wat de Haaksbergenaren niet laten gebeuren. Ze komen dan ook met een plan. Het doel: een frikandel van maar liefst 20 meter!Zo'n snack maak je niet zomaar even, er komt de nodige voorbereiding bij kijken. Allereerst de pan. In een huis-tuin-en-keuken-friteuse is het al onmogelijk om een XXL frikandel te bakken. Laat staan een snack van 20 meter lang.Daarom moesten de handige Harry's allereerst een op maat gemaakte frituurpan lassen. Inclusief aansluitingspunten voor de gaspotten en een afvoer voor het frituurvet.Kippendij, spek en specerijenAls alle benodigdheden er zijn om de snackworst te bakken, moet het vlees zelf ook nog bereid worden. Dit gebeurt op de ochtend zelf. Slager René Broekhuis uit Haaksbergen zag de uitdaging wel zitten en draaide de frikandel. "In de snack zit kippendij, spek en natuurlijk specerijen", aldus de ambachtsman.De worsten worden rauw naar de locatie gebracht. Hier worden ze in de zelf gelaste friteuse voorgekookt en uit de kunstdarm gehaald. Een hele klus. Ook wellicht wel het spannendste moment van de operatie, want na het koken kan er gemeten worden hoelang de frikandel nou eigenlijk is.Na het voorkoken van één van de laatste megafrikandellen komt het hoge woord eruit: de 20 meter is gehaald en zelfs overschreden. De totale lengte: 20 meter en 14 centimeter. "Dit record gaan ze niet meer afpakken!", aldus een enthousiaste vrijwilliger.Dan het moment waar stiekem de meeste bezoekers op wachten. De snack mag het vet in. En ook daar is de nodige voorbereiding voor nodig. Maar liefst 200 liter frituurvet is aangevoerd richting het terrein van De Klomp om de frikandel lekker, warm, en krokant te krijgen.Het resultaat mag er zijn: de frikandellen komen er mooi uit. Voor 15 euro kunnen mensen 'een meter frikandel' ophalen bij de chefs.Kort nadat de eerste lading snacks is gebakken, lopen de bezoekers vrolijk met hun megafrikandel over het terrein. "Heel erg lekker!" concludeert een watertandende bezoeker.