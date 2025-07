Detentie- en martelcentra Rode Khmer in Cambodja op Werelderfgoedlijst

De VN-organisatie Unesco heeft drie locaties in Cambodja die aan het schrikbewind van de Rode Khmer herinneren op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het zijn twee voormalige gevangenissen en een voormalige executie- en begraafplaats. Premier Hun Manet is blij met het besluit van Unesco en spreekt de hoop uit dat het zal leiden tot een blijvende herinnering aan het belang van vrede.



De communistische Rode Khmer kwam in 1975 aan de macht. Inwoners van de hoofdstad Phnom Penh en andere steden werden onmiddellijk naar het platteland verplaatst om "heropgevoed" te worden en onder extreem zware omstandigheden op het land te gaan werken.



Tegenstanders en veronderstelde tegenstanders werden opgesloten, gemarteld, doodgehongerd en geëxecuteerd. Naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen kwamen om, ongeveer een kwart van de totale bevolking. Het Rode Khmer-regime kwam in 1979 ten val toen buurland Vietnam Cambodja binnenviel.



Unesco heeft nu onder meer de voormalige S-21-gevangenis in Phnom Penh en de voormalige M-31 gevangenis in het centrale deel van het land op de Werelderfgoedlijst gezet. In het gebouw van de S-21-gevangenis is nu het Tuasl Sleng Genocide Museum gevestigd.



De derde locatie, Choeung Ek op 15 kilometer ten zuiden van Phom Penh, staat bekend als de velden des doods, vanwege de speelfilm The Killing Fields (1984) over de belevenissen van een persfotograaf die zijn gevangenschap overleeft.



Cambodja worstelt nog steeds met de pijnlijke gevolgen van de genocide, martelingen en overige wreedheden, zegt directeur Youk Chhang van het Documentatie Centrum van Cambodja.



Hij denkt dat het plaatsen van deze locaties op de Werelderfgoedlijst van belang is voor het onderwijs aan de generaties van Cambodjanen en anderen die deze periode niet hebben meegemaakt. "Ze dragen bij aan het helen van wonden van toen."

Reacties

14-07-2025 14:18:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.090

OTindex: 95.579

Quote:

Ze dragen bij aan het helen van wonden van toen onzin. Vergeven en vergeten en verder gaan is veel gezonder. Wat heeft het voor zin om je aandacht op negativiteit te richten? Daar word je alleen maar negatief van. ‘What you see, you become’

En alle oorlogen en ellende uit het verleden hebben nog nooit iets goed teweeggebracht onzin. Vergeven en vergeten en verder gaan is veel gezonder. Wat heeft het voor zin om je aandacht op negativiteit te richten? Daar word je alleen maar negatief van. ‘What you see, you become’En alle oorlogen en ellende uit het verleden hebben nog nooit iets goed teweeggebracht

14-07-2025 15:53:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.622

OTindex: 28.671

@allone :

En alle oorlogen en ellende uit het verleden hebben nog nooit iets goed teweeggebracht QuoteEn alle oorlogen en ellende uit het verleden hebben nog nooit iets goed teweeggebracht



Voorbeelden? Vooral uit mijn vakgebied: Radar, diverse navigatiesystemen als DECCA en LORAN. De "koude" oorlog heeft satelliet navigatie voortgebracht.

Ook op medisch gebied: Krimoorlog: Henry Dunant en Florence Nightingale. Niet mee eens. In veel oorlogen zijn op velerlei gebieden ontdekkingen en vernieuwingen gedaan, die ons huidige leven aangenamer, goedkoper en efficiënter hebben gemaakt.Voorbeelden? Vooral uit mijn vakgebied: Radar, diverse navigatiesystemen als DECCA en LORAN. De "koude" oorlog heeft satelliet navigatie voortgebracht.Ook op medisch gebied: Krimoorlog: Henry Dunant en Florence Nightingale.

14-07-2025 16:17:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.090

OTindex: 95.579

Inderdaad. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat het nog steeds geen vrede is, ondanks (de herinnering aan) al die oorlogen @Emmo : ja.Inderdaad. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat het nog steeds geen vrede is, ondanks (de herinnering aan) al die oorlogen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: