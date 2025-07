Floortje krijgt boete van 439 euro voor bellen met… een icepack

Floortje uit Den Bosch schrok zich rot toen ze deze week de envelop opende van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB): een verkeersboete van 439 euro. Toen ze de bijbehorende foto zag, kon ze weer lachen.



Daar zag ze hoe ze aan het 'bellen was achter het stuur' met een icepack tegen haar wang.



De overtreding vond begin juli plaats op de A2 bij Boxtel, toen Floortje onderweg was naar haar werk in de auto van haar vriend. Een dag nadat ze haar verstandskiezen had laten trekken.



Aan Omroep Brabant vertelt ze dat er zelfs nog een politieauto naast haar reed en ze toen dacht: hopelijk denken ze niet dat ik aan het bellen ben met dat koelelement tegen mijn wang. Aan RTL Nieuws bevestigt zij dit verhaal.



De agenten zagen niks verdachts, maar een vermoedelijk mobiele flitser verderop dus wel. Terwijl dat blauwe koelelement toch niet te missen is op de foto en dat die er heel anders uitziet dan haar telefoon op het dashboard.



Het is in dit geval de politie (en niet het CJIB) die de foto heeft gecontroleerd. "Dat doen we handmatig en volgens het vierogenprincipe", legt een woordvoerder uit.



Hoe dat gaat: de mobiele camera detecteert een automobilist die mogelijk aan het bellen is achter het stuur en maakt een foto. Een politiemedewerker beoordeelt of het om een mobiel gaat en vervolgens controleert een andere politiemedewerker dat.



Als er geen sprake is van een mobiele telefoon, dan is dat een heel uitzonderlijk geval, volgens de politie. "Soms zien mijn collega's een beker, een scheerapparaat of een brillenkoker die door de camera voor een telefoon is aangezien, die worden er door mijn collega's uitgefilterd."



Bekenden raadden Floortje aan de boete aan te vechten, en dat is ze ook van plan.

