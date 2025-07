Vermiste surfer (19) levend teruggevonden op onbewoond eiland: 'Echt een wonder'

De familie van de Australische Darcy Deefholts vreesde het ergste toen hij na een dag surfen niet meer terugkeerde. Maar een wonder gebeurde.



De 19-jarige jongen werd levend teruggevonden op een onbewoond eiland in Australië.



Darcy ligt inmiddels in het ziekenhuis en zijn toestand is stabiel. De Australische tiener was woensdag rond 14.30 uur van huis vertrokken op de fiets richting het strand van Wooli, een kleine kustplaats in New South Wales. De kustlijn is een populaire plek om te vissen, duiken en surfen.



Toen hij die dag niet thuiskwam, schakelde zijn familie meteen de politie in. Ook plaatste de vader van Darcy een oproep via Facebook. ‘Help! Ik heb boten, strandwandelaars, drones en vliegtuigen nodig bij zonsopgang’, schreef hij. De oproep werd beantwoord en er werd een zoektocht opgezet.



Uiteindelijk werd Darcy Deefholts donderdagochtend gevonden. “Na een zoektocht over land en water rond het strand van Wooli, waarbij lokale politie, PolAir, Marine Area Command en Marine Rescue betrokken waren, werd de man vandaag veilig aangetroffen op een klein eilandje voor Wooli”, aldus de politie van NSW.



De tiener is gevonden op North Solitary Island, een klein, rotsachtig natuurreservaat op ongeveer veertien kilometer van de kust. Hij verkeert in goede gezondheid en wordt omringd door zijn familie.



In een reactie aan de Daily Telegraph vertelde vader Terry na Darcy’s redding dat hij alles nog aan het verwerken was en niet had geslapen.



“We willen de hulpdiensten en de leden van de gemeenschap bedanken die betrokken waren bij de zoektocht, nadat gisteren laat alarm werd geslagen toen hij niet terugkeerde van een middag surfen. Ik heb nog niet de kans gehad om met hem te praten, ik ben gewoon zo in de wolken. Wie overleeft zoiets? Het is écht één op een miljoen.”

