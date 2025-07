Artsen verrast: deze alledaagse voedingsmiddelen verlagen je bloeddruk net zo goed als medicijnen

We weten het allemaal: gezond eten is belangrijk. Maar wat moet je dan precies eten om je hart en bloedvaten gezond te houden? Zelfs artsen hebben daar vaak geen concreet antwoord op. Gelukkig komt de wetenschap nu met verrassend duidelijk nieuws: gewone alledaagse producten zoals thee, appels en pure chocola blijken krachtige natuurlijke bloeddrukverlagers te zijn.

De sleutel zit in een groep plantaardige stoffen die flavan-3-olen heten. Ze behoren tot de flavonoïden, die planten beschermen tegen zonlicht en insecten – en nu blijkt dus: ook onze bloedvaten. Onderzoekers verzamelden gegevens uit 145 studies met in totaal ruim 5200 deelnemers. Hun conclusie: wie dagelijks zo'n 500 tot 600 milligram flavan-3-olen binnenkrijgt, ziet zijn bloeddruk dalen en de bloedvaten functioneren beter. Bij mensen met een verhoogde bloeddruk liepen de resultaten zelfs op tot een daling van 6 tot 7 mm Hg systolisch bovendruk. Dat is vergelijkbaar met het effect van bepaalde voorgeschreven medicijnen.



Wat moet je dan eten om aan die hoeveelheid te komen? Denk aan twee tot drie koppen groene of zwarte thee, een tot twee stukjes pure chocolade, een appel en een handje druiven of bessen. De onderzoekers raden aan om deze stoffen vooral via voeding binnen te krijgen en niet via supplementen. Die werken vaak minder goed, en de veiligheid op lange termijn is minder goed onderzocht.

Het mooie is: deze voedingsmiddelen zijn goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en door veel mensen geliefd. Geen dure superfoods of ingewikkelde diëten dus, maar gewoon een extra kop thee, een appel als tussendoortje of een blokje chocola bij de koffie. Kleine, haalbare aanpassingen met mogelijk grote gevolgen voor je hartgezondheid. Zeker voor wie nog geen medicatie gebruikt, kunnen deze producten helpen om problemen te voorkomen. Maar ook als je al bloeddrukverlagers slikt, kunnen flavan-3-olen je lichaam extra ondersteunen.

