Groninger (70) doodverklaard, maar man is springlevend

Een 70-jarige man uit Midden-Groningen is door een reeks fouten doodverklaard, terwijl hij nog in leven is. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens zijn overlijdensakte zou de man al vijftien jaar dood zijn.



Zijn ex-vrouw had hem, veertien jaar na hun scheiding, vorig jaar als vermist opgegeven bij de rechtbank Noord-Nederland. Ze had de man al bijna vijftien jaar niet meer gezien en gaf aan dat hij overleden was, ook al had de politie nooit een officiële vermissingsaangifte ontvangen.



De krant noemt de man niet bij naam. De rechtbank betitelde hem vorig jaar september als vermist, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2010. Zonder verdere controle stelde de gemeente Midden-Groningen een overlijdensakte op.



Maar dood is de man allerminst. Volgens het Dagblad van het Noorden leidt hij een teruggetrokken leven. Hij betaalde geen belasting of zorgpremie, maar ontving ook geen pensioen of een uitkering. De krant schrijft dat de man 'enorm geschrokken' was door het nieuws van zijn 'overlijden'.



De rechtbank Noord-Nederland omschrijft de situatie als 'uniek' en 'nog nooit meegemaakt'. Overheidsinstanties, waaronder de gemeente en het Openbaar Ministerie, proberen de man juridisch weer tot leven te wekken. Hoe lang dit proces zal duren, is nog onbekend.

Reacties

13-07-2025 11:46:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.222

OTindex: 24.904

Zoals Mark Twain al zei: 'The reports about my death are greatly exaggerated'.

13-07-2025 13:15:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.083

OTindex: 95.570

Waar leeft hij van? En waarom krijgt hij geen AOW?

Maar of dat nou iets is om van te schrikken??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: