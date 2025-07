Fles met liefdespost uit Canada 13 jaar later gevonden in Ierland: 'Nog steeds gelukkig'

Een liefdesbrief uit het verleden: dat is wat de Ierse Kate en John Gay eerder deze week aantroffen op het strand tijdens een schoonmaakactie. In 2012 gooiden de Canadese Brad en Anita hun leeggedronken fles wijn de zee in, met een briefje. "We waren verliefde jonge mensen, en nu zijn we verliefde oudere mensen."Het destijds jonge koppel Brad en Anita had net genoten van een heerlijke dag aan het strand in de Canadese provincie Newfoundland, aan de oostkant van het land. Aan het einde van de dag besloten ze een briefje te schrijven en die als flessenpost de zee in te gooien."De dagtrip van Anita en Brad naar Bell Island. Vandaag hebben we genoten van het diner, deze fles wijn en elkaar, aan de rand van het eiland." Ook op het briefje stond de vraag om het koppel te bellen als de fles zou worden gevonden, gevolgd door een telefoonnummer.Dertien jaar later, en meer dan 3000 kilometer verderop, gebeurde dat dan dus ook eindelijk. Hierop besloten de vinders het nummer te bellen dat in de brief stond, nieuwsgierig naar hoe het nu met het Canadese koppel gaat. Maar niemand nam op.Daarop werd besloten om sociale media in te schakelen. Kate en John waren met de milieu-organisatie Maharees Heritage and Conservation op het strand aan het opruimen. Die organisatie plaatste het op Facebook en daarna ging het snel.Slechts een paar uur later kwam het bericht al bij Brad en Anita. De twee zijn nog steeds samen, al negen jaar getrouwd, en hebben inmiddels drie kinderen."De afgelopen 48 uur waren behoorlijk hectisch", vertelt Brad tegen de Britse krant The Guardian. "Op maandagavond was ik net onze jongste zoon naar bed aan het brengen toen ik werd gebeld. Ik hoorde Anita lachen, haar telefoon ging ook. Toen ik haar tegemoet liep, zei ze: 'Je gaat het niet geloven'."Anita is actief als verpleegkundige, Brad werkte tot voor kort als agent. Het koppel was een jaar samen toen ze de flessenpost verstuurden."We waren gewoon verliefde jonge mensen. Nu zijn we wat oudere verliefde mensen. We zijn blij dat ons verhaal bekend is geworden. We maken er nieuwe vrienden mee."