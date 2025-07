Trein moet twee uur stilstaan omdat olifant op spoor bevalt van jong in India

Als je in Nederland vertraging hebt met de trein kan dat vele oorzaken hebben. Denk aan een defecte wissel, een kapotte trein of - zoals vorige maand - een staking van het personeel. Mensen in de Indiase deelstaat Jharkhand hadden woensdag vertraging door een hele andere oorzaak: een olifant had het spoor gekozen als plek om te bevallen van haar jong.



De Indiase minister van Klimaat, Natuur en Bosbouw schrijft over het opmerkelijke voorval op X. ‘Tussen al het nieuws over conflicten tussen mens en dier, delen we graag dit voorbeeld van een harmonieus samenzijn tussen mens en dier’, schrijft minister Bhupender Yadav. ‘Een trein in Jharkhand moest twee uur wachten terwijl een olifant beviel van haar kalf.’



Op een video die Yadav bij het bericht heeft geplaatst is te zien hoe moeder en jong na zo’n twee uur vrolijk samen verder lopen.

