Automobilisten woedend over hoge verkeersdrempel aan Côte d’Azur

Vakantiegangers op weg naar de Zuid-Franse Côte d’Azur opgepast! Wie zich op de weg tussen tussen de kustplaatsen Golfe-Juan en Juan-les-Pins begeeft, loopt het risico op een beschadigde auto door een enorme verkeersdrempel.In de regio is grote commotie ontstaan over de ongewone verkeersdrempel, die twaalf dagen geleden is aangelegd. De drempel is ongeveer 65 centimeter hoog, ruim boven de Franse wettelijke norm, die een normale hoogte voorschrijft van maximaal 10 centimeter.Ter vergelijking: in Nederland geldt dat drempels in de regel 8 centimeter hoog moeten zijn. Voor drempels of plateaus bij een oversteekplaats geldt een hoogte van 12 centimeter.Verschillende weggebruikers liepen met hun voertuig al schade op bij het passeren van ‘de berg’ in Frankrijk.„Ik ben er zachtjes overheen gereden met de Ferrari van mijn neef”, zegt automobilist Jonathan tegen de Franse krant Nice-Matin. „De voorbumper en de vlakke onderkant schuurden over de drempel. Het glasvezelplaatwerk is aan de zijkant gebroken.” Hij zegt aangifte te gaan doen tegen de gemeente.Bij Manuel Dureuil, voorzitter van het Olympisch en Sportcomité van het departement Alpes-Maritimes, brak de uitlaat van zijn scooter: „Ik heb geen klacht ingediend, maar ik moest 200 euro betalen voor de reparatie... En volgens de reacties ben ik niet de enige in deze situatie”, zegt hij tegen Nice-Matin.Volgens burgemeester Kevin Luciano van de gemeente Vallauris Golfe-Juan gaat het niet om een traditionele verkeersdrempel, maar is het een voetgangersbrug die ontworpen is om een ​​onderliggende brug te versterken waarvan de constructie verzwakt is.„We hebben een brugsysteem geïnstalleerd dat voertuigen zonder druk laat passeren en zo de constructie in stand houdt’’, zegt Luciano tegen de Franse tv-zender TF1. „Anders hadden we de weg en de tunnel moeten afsluiten. Dit is geen verkeersdrempel.’’Luciano verzekerde dat alles ‘volgens de regels van de kunst’ was ontworpen en gebouwd. Toch kondigde hij een snelle ingreep aan. Sinds maandag hebben wegwerkers de hellingen van de drempel verlengd. Volgens de burgemeester ‘tot 5 procent, met asfalt dat aan beide zijden over een afstand van ongeveer twintig meter is aangelegd’.Het doel hiervan is de oversteek geleidelijker maken voor voertuigen, met behoud van de wegbeschermingsfunctie en de onvermijdelijke verkeersdrempel. Maar zonder de maximale hoogte te veranderen.Het is dan ook niet genoeg, vindt Thierry Modolo-Dominati, oprichter en woordvoerder van de vereniging Pour une Mobilité Sereine et Durable (PUMSD). Hij ging een kijkje nemen na de aanpassingen.„De verlenging is slechts een paar meter – 7 om precies te zijn – niet zo’n 20 meter zoals het had moeten zijn”, zegt hij tegen Nice-Matin. „Als er een ongeluk gebeurt, is er sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid.’’