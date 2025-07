Belgisch bruidspaar geschokt: 'exotische' taart van 710 euro blijkt scheve mislukking met oud fruit

Je trouwdag moet een dag zijn om nooit te vergeten. En dat was ook zo voor Medya Hevin Polat en haar Lillo uit het Belgische Luik, maar dan vooral omdat de bruidstaart niet bepaald overeenkwam met wat ze had besteld.Medya Hevin Polat deelt op Facebook dat ze voor 710 euro een bruidstaart had besteld. Dat deed ze bij een banketbakker die gespecialiseerd zou zijn in feesttaarten en foto's van perfecte taarten deelt op sociale media. "Ik had er alle vertrouwen in", zegt Medya tegen Sudinfo.Voor die 710 euro zou de bakker een 'exotische' witte taart met mango en passievruchten maken, versierd met een 'waterval van bloemen'. Voor de zekerheid maakte Medya een schets van hoe ze de vierlagentaart voor ogen had.Die vier lagen had het uiteindelijke baksel wél, maar verder leek het eindresultaat in de verste verte niet op de bestelling van Medya. Ze deelde een foto van een witte, scheve en niet goed afgewerkte taart. Door de botercrème is de cake zichtbaar.Ook is er amper sprake van decoratie. Op de lagen rusten alleen grove stukken mango. Het fruit ziet er allesbehalve vers uit en bloemen zitten er helemaal niet in. Wel steekt er hier en daar een goudkleurige ijsfontein uit de taart."Gasten zeiden zelfs tegen me: 'Het is een grap. Waar is de echte taart?'", zegt ze. "Ongelooflijk dat de bakker dit zo heeft afgeleverd. Wij hebben het te laat gezien, anders hadden we nog andere gebakjes gehaald."Ook over de smaak was Hedya niet te spreken. Zij en de gasten vonden het misbaksel vettig smaken. "Blijkbaar had de taart al vroeger uit de koelkast moeten worden gehaald, maar dat heeft niemand tegen ons gezegd."Medya deelt de foto's op Facebook omdat ze haar geld terug wil en anderen wil waarschuwen. "Deze taart is nog geen 300 euro waard. Ik ben verbijsterd door het gebrek aan professionaliteit", zegt ze tegen de banketbakker. Die laat weten dat ze de bloemen is vergeten en ze heeft haar excuses aangeboden. Maar het geld terugbetalen wil ze niet.