Hotel door het stof na versturen 200 poederbrieven: 'Dit was nooit de bedoeling'

Groot alarm bij meerdere gemeentes vandaag om bezorgde poederbrieven. De politie ontruimde verschillende kantoren. Nu blijkt het allemaal loos alarm: het gaat namelijk om brieven met een koekjesrecept als bedankje van een conferentiehotel. De directeur heeft spijt, vertelt hij aan RTL Nieuws: "Het was niet onze bedoeling dat er paniek zou uitbreken."De afzender van de brieven is Villa Heidebad uit het Gelderse Epe. "De post was bedoeld als ludieke bedankactie aan zo'n 200 gemeenten die het hotel weleens bezoeken", legt directeur Bjarne Pechler uit aan RTL Nieuws. "Als mensen hier komen, serveren we altijd een bekend koekje. We wilden het recept ervan sturen, met een video daarbij." Het hotel koppelde er een woordgrap aan: meel vanwege mailcontact.Een van de ontvangers was de Drentse gemeente Tynaarlo. Die gemeente sprak over een 'vervelende situatie'. "Enkele kamers in het gemeentehuis moesten ontruimd worden en een aantal collega's zat enige tijd in onzekerheid."Tynaarlo werd gewaarschuwd door een andere gemeente die ook een brief had ontvangen. "Hierdoor kon de brief snel worden opgespoord en ongeopend worden overgedragen aan de politie." Uit het onderzoek bleek dat er in de brief meel zat.Ook Aa en Hunze, Hoogeveen, De Wolden (Drenthe) en Waddinxveen (Zuid-Holland) hebben de brief ontvangen. Het stadhuis van Nijmegen werd ontruimd na ontvangst van de brief. Mensen moesten uit het gebouw en de omgeving werd afgezet.Na een melding dat er een 'substantie' met 'mogelijk een gevaarlijke stof' was gevonden, werd er 'volgens protocol' gehandeld. De brandweer werd erbij gehaald. Vervolgens bleek al snel dat het niet om een gevaarlijke stof ging.De politie Noord-Nederland doet onderzoek, omdat daar de eerste melding binnenkwam. De politie is niet voor vragen bereikbaar.