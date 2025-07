Tiener (15) doet zich voor als agent en steelt bankpas

Een 15-jarige jongen uit Tilburg is door de politie opgepakt, omdat hij zich voor zou hebben gedaan als nepagent. Hij zou betrokken zijn bij de oplichting van een bewoner van de Brabantse stad in maart, waarbij hij diens bankpas en andere kostbaarheden wist mee te krijgen.



De tiener werd maandagochtend van zijn bed gelicht, deelt de politie dinsdagmiddag. Na een sporenonderzoek in de woning het van slachtoffer, kwam de politie achter de identiteit van de jongen. Bij zijn aanhouding thuis zijn ook gegevensdragers in beslag genomen.



De politie doet momenteel onderzoek naar de oplichting. Daarbij wordt ook gekeken of er meerdere personen zijn betrokken bij de oplichting. "We sluiten het niet uit, maar dat moet uit het onderzoek blijken."



De 15-jarige jongen blijft voorlopig vast zitten en wordt verhoord.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: