Man wordt vliegtuigmotor in gezogen, luchthaven Milaan tijdelijk dicht

Een luchthaven bij de Italiaanse stad Milaan was vanmorgen een tijdje dicht na de dood van een man. De man, die geen passagier of vliegveldmedewerker geweest zou zijn, kwam volgens het Italiaanse persbureau ANSA om toen hij op de taxibaan in de motor werd gezogen van een vertrekkend vliegtuig.



De luchthaven heeft nog niet bevestigd dat de man op die manier om het leven is gekomen en laat weten dat een onderzoek is ingesteld naar het incident. Ook de politie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.



Het incident vond zich plaats op het Milan Bergamo Airport, dat vooral gebruikt wordt door lowbudget-luchtvaartmaatschappijen.



De luchthaven laat op X weten dat het vliegverkeer rond het middaguur kon worden hervat. Op de website is te zien dat meerdere vluchten zijn vertraagd of geannuleerd.

