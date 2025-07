AI-band scoort hit op Spotify, maar bestaat helemaal niet

De band The Velvet Sundown heeft op Spotify meer dan een miljoen luisteraars per maand. Op zich is dat niet gek: er zijn meer bands die een grote schare volgers hebben. Toch is met The Velvet Sundown iets aparts aan de hand: de band is volledig gemaakt met kunstmatige intelligentie.Wie een liedje van The Velvet Sundown op Spotify opzoekt, zal op het eerste oog niets geks zien. De band heeft 1,1 miljoen maandelijkse luisteraars, de albumhoezen zien er mooi uit en de muziek klinkt aardig.Als je de foto van de band goed bekijkt, zie je echter iets geks: de foto is gemaakt met AI. Wie verder leest in de beschrijving komt er al gauw achter dat de bandleden helemaal niet bestaan en dat de muziek is gemaakt door kunstmatige intelligentie.Omdat AI de muziek maakt, kan The Velvet Sundown in hoog tempo albums publiceren. Sinds het eerste album, dat op 4 juni werd uitgebracht, zijn al twee nieuwe albums verschenen.Ook het aantal luisteraars stijgt gestaag. Dust on the wind , werd sinds de lancering in juni al meer dan een miljoen keer beluisterd op Spotify.Wie er achter de band zit, is vooralsnog onduidelijk. Volgens de beschrijving op Spotify is The Velvet Sundown een muziekproject dat wordt ingezongen en gevisualiseerd met behulp van artificiële intelligentie.‘Dit is geen trucje, maar een spiegel’, zo valt er verder te lezen in de beschrijving van de band. ‘Het is een artistieke provocatie, ontworpen om de grenzen van auteurschap, identiteit en de toekomst van muziek in het tijdperk van AI te bevragen.’