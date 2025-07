Water besparen? Lik voortaan na het eten lekker uw bord af

Gaat u in bad? Neem de vieze was mee! Al badderend, maakt u uw kleren in het badwater schoon. Nog een tip? Lik voortaan na het eten lekker uw bord af. Een afgelikt bord is makkelijker schoon te maken, waardoor u minder water en afwasmiddel gebruikt. Of maak een altaar rond de belangrijkste kraan in uw huis om uw waterverbruik te koppelen aan reflectie en dankbaarheid.



Deze en nog veel meer tips staan in het boekje WaterWinnen dat social designers Fides Lapidaire en Susan Arts (Twynstra Gudde) maakten samen met Vitens en een aantal andere partijen. Toegegeven, de tips zijn een tikkeltje absurd. ‘Daarin schuilt dan ook precies de kracht’, aldus Susan van Dijk, Business Development Manager bij Vitens. ‘Want juist daardoor zetten ze je aan het denken over de huidige manier waarop we met ons drinkwater omgaan, die ook best vreemd is.’



Want hoe vreemd is het eigenlijk niet dat we met zoiets waardevols als drinkwater onze wc’s doorspoelen? Susan van Dijk: ‘Als je daarbij stil staat, is dat inderdaad vreemd. Zonder schoon drinkwater is er geen leven mogelijk. En toch spoelen we zoiets waardevols door de wc of ons afvoerputje. Dat komt omdat onze huizen, systemen en gewoontes zijn gebaseerd op overvloed; op de gedachte dat er altijd genoeg schoon drinkwater voor iedereen zal zijn. Maar helaas is dit niet zo.’



‘Door klimaatverandering, de toegenomen welvaart en de groei van de bevolking staan onze watervoorraden onder druk. Als we dat willen veranderen, vraagt dat om een enorme omschakeling in onze manier van denken over water en onze manier van doen, waarbij we met alle partijen die een rol spelen in ons verzorgingsgebied verder moeten durven kijken dan wat we kennen. Daarom zijn we ongeveer een jaar geleden samen met de Gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, Platform Vallei en Veluwe klimaatbestendig, Provincie Gelderland een project gestart. Binnen dit project hebben we social designers Fides Lapidaire en Susan Arts gevraagd. Zij zijn er meester in om je aan het denken te zetten. Niet met rapporten en taaie cijfers, maar door je met humor en verwondering aan het denken te zetten.’



Uit dit project zijn mooie concrete zaken voortgekomen: de tentoonstelling WaterWinnen: anders omgaan met drinkwater in CODA, hét cultuurhuis van Apeldoorn en het boekje WaterWinnen. ‘Maar minstens zo belangrijk zijn de toekomstscenario’s die tijdens dit project ontwikkeld zijn. Deze toekomstscenario’s wijken af van wat we kennen en wat we nu normaal vinden. Juist daardoor sporen ze alle betrokken partijen aan om anders naar water te kijken en met nieuwe oplossingen te komen. Waar dit precies toe leidt is nu nog niet duidelijk, maar dat er verandering in gang gezet is, weet ik zeker.’

Met het uitgeven van dit boekje over hoe verspilling kan worden tegengegaan zijn er dus onnodig weer een aantal bomen opgeofferd



Ach ja, je moet je prioriteiten stellen he. De was meenemen tijdens het badderen... ik doe het maar niet anders wordt die was nooit schoon

Het is goed om bewust daarvan te zijn

: Maar met kleren aan het bad in zie ik me ook nog niet doen. Afgezien van het feit dat ik geen bad heb Het is wel waar dat veel goed water wordt verkwist.Het is goed om bewust daarvan te zijn @Tiepmiep : Maar met kleren aan het bad in zie ik me ook nog niet doen. Afgezien van het feit dat ik geen bad heb

