Fransman wint tv-quiz 646 keer op rij: miljoenen aan prijzen en 23 auto's

Krap twee jaar lang was hij niet te verslaan. Maar gisteravond zagen de Fransen dan eindelijk hoe de 22-jarige Émilien na 646 zeges op rij werd uitgeschakeld in een televisiequiz. De student ging uiteindelijk met liefst 2,5 miljoen euro aan prijzengeld naar huis.



"Het zat eraan te komen, je weet dat je een keer gaat verliezen", zei hij nuchter na zijn nederlaag. Émilien studeerde geschiedenis in Toulouse toen hij in 2023 besloot een gokje te wagen.



Hij gaf zich op voor Les 12 Coups de midi, een goed bekeken dagelijkse quiz op tv-zender TF1. In de quiz wordt de algemene kennis getest van de kandidaten, via vragen die in een hoog tempo beantwoord moeten worden. De oma van Émilien had hem aangemoedigd mee te doen: ze is een groot fan van het programma.



In september 2023 deed hij voor het eerst mee. "Ik won toen. Dat voelde heel bijzonder", zei hij in de pers. En dat winnen deed hij elke keer opnieuw.



Sindsdien won hij èlke uitzending. Gemiddeld werden er vier of vijf uitzendingen per dag opgenomen. De opnames vergden gemiddeld een week per maand, dus zette hij zijn studie maar even op pauzestand.



"Tussen de uitzendingen door zat ik te oefenen." Hij maakte zijn eigen lijsten met informatie over aardrijkskunde, politiek en wiskunde. "Ik hield alles bij wat me interesseerde."



Volgens kenners beschikt Émilien over een encyclopedisch geheugen. "Het lijkt wel iemand van een andere planeet", zei de presentator ooit. "Toen hij een jaar of 3 was, stelde hij allemaal vragen waar ik geen antwoord op had", zei zijn moeder eens. "Toen wist ik al dat hij nieuwsgierig was."



Émilien zei dat hij zichzelf had getraind. Als tiener deed hij aan de lopende band online quizzen. "Soms wel 15 of 16 uur per dag."



Émilien won Les 12 Coups de midi in totaal 21 maanden lang, dag na dag, 646 keer achter elkaar. Tot afgelopen zondag, de 647ste keer dat hij meedeed. "Mijn tegenstander was gewoon sneller. Ik heb hem gefeliciteerd. Het zat er een keer aan te komen", zei hij.



Ontevreden hoeft hij niet te zijn. Nooit eerder won een quizkandidaat in Frankrijk zo vaak zo lang achter elkaar. Émilien mocht naar huis met opgeteld 1,7 miljoen euro cash en nog eens voor 800.000 euro aan cadeaus, waaronder stofzuigers, reizen, 25 kilo aan snoep, keukenmixers en auto's. Heel veel auto's: 23 in totaal.



"Ik ga nu eens kijken of ik één van die reizen kan maken die ik heb gewonnen, misschien wel die naar Dublin" zei hij. En de auto's? "Precies twee weken voordat ik ging meedoen aan de quiz heb ik mijn rijbewijs gehaald. Dus dat komt goed uit."



"Maar zoveel auto's heb ik natuurlijk niet nodig. Ik heb er een paar verkocht en een paar weggegeven. Ik ga nu eerst maar eens een jaartje uitrusten. En daarna pak ik mijn studie misschien wel weer op."

