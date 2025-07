De kans dat je dood gaat in een Tesla is twee keer zo hoog als gemiddeld. Vooral Model Y is levensgevaarlijk.

Het zijn prachtige auto's. En binnenkort doen ze het ook zonder chauffeur. Maar de kans is wel een stuk groter om te sterven in een Tesla dan in een auto van een ander merk. Althans in de VS, waar de meeste Tesla's rondrijden. Vooral Model Y lis levensgevaarlijk.

Tesla heeft het hoogste dodelijke ongevallencijfer van alle automerken in de Verenigde Staten met 5,6 dodelijke ongevallen per miljard gereden mijlen - bijna tweemaal het nationale gemiddelde van 2,8.



Specifieke Tesla-Cijfers

Tesla Model Y: 10,6 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Tesla Model S: 5,8 dodelijke ongevallen per miljard mijlen



De Model Y staat op de zesde plaats van gevaarlijkste individuele voertuigmodellen.



Vergelijking met Andere Merken

Tesla staat bovenaan de lijst:

Tesla: 5,6 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Kia: 5,5 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Buick: 4,8 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Dodge: 4,4 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Hyundai: 3,9 dodelijke ongevallen per miljard mijlen

Tesla heeft ook het hoogste algemene ongevallencijfer met 26,67 ongevallen per 1.000 bestuurders.



Experts benadrukken dat de hoge cijfers niet wijzen op onveilige voertuigontwerpen. Tesla-voertuigen ontvangen regelmatig uitstekende veiligheidsbeoordelingen met 5-sterren NHTSA-scores en 98% Euro NCAP-scores voor veiligheidsassistentie.



Mogelijke oorzaken voor hogere cijfers:

Risicovoller rijgedrag door hoge voertuigprestaties

Overmatig vertrouwen in Autopilot-systemen

Afleiding door het grote centrale touchscreen

Snelle acceleratie die tot risicovoller rijden leidt



Maar dat maakt principieel niet zoveel uit. De Tesla nodigt kennelijk uit tot gevaarlijk rijgedrag. De wet van de grote getallen liegt niet.

Reacties

08-07-2025 08:50:36 allone

Het maakt sowieso niet uit. Wie rijdt er nou in een Tesla?

08-07-2025 09:35:41 MIADIA

@allone : mijn neef. Maar die had ie al toen Musk nog niet helemaal uit de kast was als knettergekke Trump supporter, dus dat telt niet

