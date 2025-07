Toerisme naar Japan keldert na onzinverhaal over mega-tsunami

Geruchten over een op handen zijnde tsunami in Japan hebben het toerisme naar het land onder druk gezet. Volgens de Financial Times ligt het aantal toeristen dat vanuit Hongkong naar Japan reist inmiddels 11 procent lager dan gebruikelijk. Economen waarschuwen voor schadepost van bijna 4 miljard dollar voor de Japanse economie.



De verhalen over een 'megabeving', die tsunami's zou veroorzaken die drie keer zo hoog zijn als die van 2011, komen uit de manga- bestseller Watashi ga Mita Mirai, Kanzenban (De Toekomst die ik Zag, Complete Editie) die in 1999 is verschenen.



In het boek, gebaseerd op de dromen van kunstenares Ryo Tatsuki, staat dat 'de echte ramp in juli 2025 komt'. Personages in het boek spreken over een natuurramp waarbij 'de zeebodem tussen Japan en de Filipijnen zal scheuren'. Het gebied zou worden getroffen door golven die drie keer hoger zijn dan die van de Tohoku-tsunami in 2011. Bij de ramp kwamen 20.000 mensen om het leven.



Het boek heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Desondanks wordt het verhaal geïnterpreteerd als een voorspelling van een catastrofale gebeurtenis die op 5 juli zal plaatsvinden. Video's en berichten op sociale media die het gerucht verspreiden, krijgen veel aandacht en zijn vertaald in meerdere talen waaronder Chinees, Vietnamees en Thais. Berichten op sociale media worden miljoenen keren bekeken, zo schrijft de South China Morning Post.



Kunstenares Ryo Tatsuki kreeg bekendheid nadat niet alleen de aardbeving van 2011 zou hebben voorzien. Ook zou ze het overlijden van de Britse prinses Diana en zanger Freddie Mercury hebben voorzien. Net als de Covid-19-pandemie.



Seismologen wijzen de verhalen resoluut van de hand. 'Op dit moment is het nog steeds onmogelijk om een aardbeving nauwkeurig te voorspellen wat betreft timing, locatie of kracht.' Een woordvoerder spreekt van 'een hoax' en 'desinformatie'.



Feit is wel dat er sinds 21 juni ruim 1000 aardbevingen zijn geregistreerd rond de Tokara-eilanden in Japan. Samen met de naderende 'dag des oordeels', wordt de onrust onder de bevolking alleen maar groter. En een groeiend aantal toeristen heeft reizen naar Japan geannuleerd, schrijft The Guardian.



Vooral mensen uit Hongkong — die vorig jaar goed waren voor bijna 2,7 miljoen reizen naar Japan — lijken zich te laten afschrikken door de speculaties. Sommige luchtvaartmaatschappijen, waaronder Hong Kong Airlines en Greater Bay Airlines, hebben vluchten naar Japanse steden geannuleerd wegens tegenvallende vraag.



Economen spreken van een schadepost van bijna 4 miljard dollar als de terughoudendheid van internationale toeristen aanhoudt. De Japanse toerismesector draait dit jaar in het algemeen juist op volle toeren: april noteerde een record van 3,9 miljoen bezoekers in één maand.



Kunstenaar Tatsuki waarschuwt haar fans inmiddels haar voorspellingen niet al te letterlijk te nemen. In een recent interview zegt ze blij te zijn dat haar werk het bewustzijn over de noodzaak om je voor te bereiden op natuurrampen heeft vergroot. Maar 'het is belangrijk om je niet onnodig te laten beïnvloeden en te luisteren naar de meningen van experts'.

