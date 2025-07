Jongen van 8 jaar gevonden, opgevoed door honden, kan alleen communiceren door te blaffen

Er is een hartverscheurende zaak aan het licht gekomen die de drugsverslavingscrisis in Thailand aan het licht brengt. Een 8-jarige jongen werd gevonden terwijl hij samenleefde met honden en communiceerde door middel van geblaf. Dit kwam door de drugsverslaving van en verwaarlozing door zijn moeder.

De jongen werd eerder deze week ontdekt tijdens een inval in het verwaarloosde pand. Daar bleek dat hij samenwoonde met zijn moeder en 23-jarige broer. Beiden testten positief op drugs.

Kinderrechtenactiviste Paveena Hongsakul kreeg lucht van de zaak. De activiste escaleerde de zaak bij de lokale politie.



De jongen, geïdentificeerd als "A" (pseudoniem), is nooit naar de kleuterschool geweest, maar heeft wel een keer met zijn moeder de school bezocht toen hij in groep 1 zat. Zijn moeder ontving ongeveer 400 baht aan overheidssteun voor onderwijs, maar heeft hem nooit voor de lessen ingeschreven

Paveena legde uit dat de jongen "niet sprak, hij blafte alleen maar". "Het was zielig om te zien", voegde ze toe. Zij vertelde aan Khaosod English : "Zijn moeder staat hem niet toe om naar school te gaan sinds hij subsidie ​​krijgt voor gratis onderwijs. "Nadat ze het geld had, hield ze hem gewoon thuis."

Volgens plaatselijke bewoners smeekte de moeder om geld en eten. Nabijgelegen families verboden hun kinderen om contact met het slachtoffer te hebben vanwege het gedrag van de moeder.

Omdat er geen mensen waren om mee te interacteren, wendde hij zich tot de honden om hem te socialiseren en hij begon hun gedrag te imiteren.

Het Thaise ministerie van Onderwijs en de politie van Lap Lae voerden op 30 juni een gezamenlijke operatie uit, waarbij de volwassenen werden aangeklaagd voor drugsgebruik na een urinetest die niet doorstond. De jongen werd ondergebracht bij een lokaal kindertehuis.

Ze zei: "De jongen krijgt een kans op een goed leven. We zullen hem blijven volgen om ervoor te zorgen dat hij alles krijgt wat hij nodig heeft."

Reacties

06-07-2025 17:04:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.033

OTindex: 95.510

Beetje te laat, als hij op zijn 8ste niet eens de basisvaardigheden heeft en niet eens kan praten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: