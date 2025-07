Daklozen Den Haag krijgen cadeaubon voor nieuwe tent na NAVO-top: ‘Wrang gebaar’

Tijdens de NAVO-top in Den Haag zijn tientallen dakloze mensen uit de bossen rondom het World Forum gehaald. Volgens Omroep West hebben zij van het Leger des Heils cadeaubonnen gekregen, onder meer om een nieuwe tent te kopen als hun eigen tent was zoek geraakt. Belangenorganisatie Straat Consulaat noemt het een wrang gebaar.



"Het legt pijnlijk bloot hoe kapot het systeem om dakloosheid aan te pakken is", zegt Jan de Vries van Straat Consulaat.



Om veiligheidsredenen werden de afgelopen weken zo’n veertig dak- en thuislozen tijdelijk opgevangen in een leegstaand schoolgebouw. Ook moesten circa 35 dakloze gezinnen hun hotelkamers afstaan aan buitenlandse gasten en elders ondergebracht worden. Na de top trokken veel mensen weer terug naar hotels of de bossen, soms zonder eigen spullen.



De gemeente Den Haag noemt het uitdelen van cadeaubonnen een ‘nobel gebaar’, maar volgens De Vries maakt het vooral duidelijk dat er geen structurele oplossingen zijn. "Buitenslapen is hier verboden. Het is wachten op de eerste boetes."



De gemeente zegt tegen Omroep West dat het verbod op buiten slapen is bedoeld om toeristisch kamperen tegen te gaan en dat er voor daklozen een gedoogbeleid geldt. Ook zouden gesprekken zijn gevoerd om mensen naar opvang, zorg of hun thuisland te begeleiden. Hoeveel dat daadwerkelijk heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.

Reacties

04-07-2025 15:53:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.023

OTindex: 95.486



Een cadeaubon

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: