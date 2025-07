Politiek wil meer treinen tussen Zwolle en Enschede, maar dat kan helemaal niet

Er moet niet één keer, maar twee keer per uur een sneltrein tussen Zwolle en Enschede gaan rijden. Met dat voorstel komt een meerderheid van de partijen in de Staten vandaag. Maar hun voorstel lijkt om een simpele reden weinig kans te hebben.

Tussen Enschede en Zwolle rijdt nu één keer per uur een intercitytrein, die stopt in Heino, Nijverdal, Almelo, Hengelo en Enschede. Daarnaast is er een stoptrein, die twee keer per uur alle stations op de lijn aandoet, en een kwartier langer onderweg is dan de sneltrein.

Dat kan beter, vindt een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten van Overijssel. "Er rijdt nu één keer in het uur een intercity tussen Zwolle en Enschede. Het zou goed zou zijn dat dit waar mogelijk naar twee per uur gaat", schrijven BBB, SGP, VVD, PBO, PvdA, JA21 en FvD in een motie die ze vandaag indienen.

Ze roepen het provinciebestuur op om "te onderzoeken hoe de capaciteit op de lijn Zwolle-Enschede kan worden uitgebreid".



Dat uitbreiden zit er niet in, omdat er tussen Zwolle en Wierden nu nog enkelspoor ligt. Treinen moeten er wachten om elkaar te kunnen passeren. "We zitten daardoor aan een bepaald maximum aantal treinen en dat is de knellende factor", zegt een woordvoerder van de provincie Overijssel.

Dat is ook de reden dat de NS voorlopig "niet bezig is" met de vraag of het een extra trein wil gaan rijden tussen Zwolle en Enschede. Sinds een paar jaar is het spoor in Nederland opengesteld voor andere vervoerders. "Het spoor tussen Zwolle en Enschede moet eerst aangepast worden voordat er meer treinen kunnen rijden", zegt de NS-woordvoerder.



Met 27 stemmen heeft de motie een meerderheid in de Overijsselse Staten, waardoor het provinciebestuur tot actie kan worden gedwongen. De vraag is wat dat uithaalt.

Mogelijk willen de partijen vooral weten hoe het staat met het alsnog verdubbelen van het spoor tussen Zwolle en Wierden.

