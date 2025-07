Apotheek in Venlo mag per direct geen medicijnen meer uitschrijven: 'Gevaar voor de gezondheid'

Een apotheekbedrijf in Venlo mag per direct geen enkel medicijn meer afgeven. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er 'acute risico's voor de patiëntveiligheid'. Zo'n bevel van de inspectie is heel uitzonderlijk.



Apotheker Prime Pharmacy is gevestigd op een industrieterrein. Het bedrijf ontvangt de medicijnen die internetartsen aan mensen voorschrijven, en stuurt die vervolgens door naar patiënten. Daarin begaat het bedrijf volgens de inspectie een hele rits aan overtredingen.



Zo controleert Prime Pharmacy de identiteit van de patiënten niet. Ook kijkt het bedrijf niet of de juiste middelen aan de juiste persoon, in de juiste dosering en met de juiste aanwijzingen of waarschuwingen worden uitgegeven. Verder vraagt het Limburgse bedrijf niet of mensen ook andere medicijnen gebruiken. Dat is wel verplicht, omdat het combineren van geneesmiddelen gevaarlijk kan zijn.



Tot slot controleert Prime Pharmacy ook niet of klanten problemen hebben gekregen na het gebruik van de medicijnen. Volgens de inspectie zijn de tekortkomingen 'dusdanig ernstig dat het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid redelijkerwijs niet kan wachten'.



De apotheek mag door het verbod zeker zeven dagen geen medicijnen meer uitschreven aan in Nederland woonachtige patiënten. De inspectie ziet er op toe dat het verbod ook wordt nageleefd. Gebeurt dat niet, dan kan de apotheker een boete krijgen.

Reacties

02-07-2025 14:12:00 BatFish

Oudgediende



Dit lijkt dus een soort semi-legale drugsleverancier. Het klinkt levensgevaarlijk. Goed dat ze dit bedrijf aanpakken.

02-07-2025 16:02:56 allone

Oudgediende



En na die 7 dagen?

02-07-2025 16:07:52 Emmo

Stamgast



@allone : Gaan ze gewoon door. Eventueel onder een andere naam.

