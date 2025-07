Meisje (5) valt overboord tijdens Disney-cruise, vader springt haar achterna

Tijdens een vier nachten durende Disney-cruise op de Bahama's is een 5-jarig meisje overboord gevallen. Haar vader sprong achter haar aan de oceaan in en redde haar leven.



De man zou meer dan tien minuten in het water gezwommen hebben met zijn dochter in zijn armen, schrijft CBS News Miami. De twee werden door bemanningsleden van het cruiseschip uit het water gehaald.



Het kind zou het water in gevallen zijn vanaf het dek op de vierde verdieping van het schip. Vermoedelijk heeft de vader zijn dochter op de reling gezet om een foto te maken. De reling van het dek is gemaakt van plexiglas.



In een verklaring van een woordvoerder van Disney Cruise Line wordt de bemanning van het schip geprezen 'voor hun uitzonderlijke vaardigheden en snelle optreden, waardoor beide gasten binnen enkele minuten veilig naar het schip konden terugkeren. We zetten ons in voor de veiligheid en het welzijn van onze gasten, en dit incident onderstreept de effectiviteit van onze veiligheidsprotocollen'.

Reacties

02-07-2025 08:58:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.009

OTindex: 95.471

Het is maar waar je trots op bent. En, is de foto gelukt?

02-07-2025 11:30:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.513

OTindex: 28.661

Quote:

vanaf het dek op de vierde verdieping van het schip Hiervan krijg ik pijn in m'n kiezen.

Quote:

geprezen 'voor hun uitzonderlijke vaardigheden en snelle optreden, Op gewone koopvaardijschepen wordt hier elke drie maanden op geoefend. Omdat passagiersschepen hun sloepen nog wel eens gebruiken om te lichteren (passagiers van en naar een bestemming brengen) zijn deze bemanningen nog meer ervaren.

Netjes dat ze het gedaan gedaan hebben, maar om nou te spreken van "uitzonderlijke vaardigheden"? Het hoort gewoon bij de taken.

Netjes dat ze het gedaan gedaan hebben, maar om nou te spreken van "uitzonderlijke vaardigheden"? Het hoort gewoon bij de taken. Hiervan krijg ik pijn in m'n kiezen.Op gewone koopvaardijschepen wordt hier elke drie maanden op geoefend. Omdat passagiersschepen hun sloepen nog wel eens gebruiken om te lichteren (passagiers van en naar een bestemming brengen) zijn deze bemanningen nog meer ervaren.Netjes dat ze het gedaan gedaan hebben, maar om nou te spreken van "uitzonderlijke vaardigheden"? Het hoort gewoon bij de taken.

02-07-2025 13:17:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.009

OTindex: 95.471

verdiepingen @Emmo : sommige van die cruiseschepen zien er uit als drijvende flatgebouwen. Met wel meer dan vier

02-07-2025 15:12:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.513

OTindex: 28.661

@allone : Volgens mij probeer je me uit de tent te lokken....

