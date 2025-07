Brit (92) veroordeeld voor coldcase van ruim halve eeuw oud

Een hoogbejaarde Brit is schuldig bevonden aan een moord en verkrachting van ruim een halve eeuw oud. De 92-jarige Ryland Headley werd in november opgepakt voor wat hij Louisa Dunne in 1967 aandeed. Het is volgens de Britse politie de oudste coldcase die ze ooit hebben opgelost.



De 75-jarige weduwe Dunne werd op 28 juni 1967 thuis in Bristol overvallen. Buren meldden later dat ze een angstschreeuw in de nacht hadden gehoord, maar ze hadden pas door dat het mis was toen Dunne die ochtend haar krant niet oppikte. Agenten vonden haar gewurgd met een sjaal in de woonkamer.



Omdat er geen verdachten waren, zette de politie een groot onderzoek op. Vanwege de vondst van een gedeeltelijke handafdruk moesten 19.000 mannen en jongens in een straal van 1,5 mijl rond het plaats delict palmafdrukken laten maken. Headley, toen 34, woonde op dat moment 1,6 mijl van Dunne's huis.



Een buurtonderzoek waarbij 8000 huizen werden aangedaan en 2000 verklaringen werden afgenomen, mocht ook niet baten. Het bewijsmateriaal werd uiteindelijk opgeslagen en de vrees bestond dat de lustmoord nooit zou worden opgelost.



In 2023 besloot een coldcaseteam toch nog een poging te wagen. Naast alle verklaringen en politiefoto's bleef ook de kleding bewaard die Dunne die nacht had aangehad. Het lukte rechercheurs om DNA-sporen veilig te stellen, een techniek die indertijd nog niet had bestaan.



Ze kregen een match door DNA-materiaal dat Headley in 2012 had afgestaan, toen hij was beschuldigd van geweld. "Een kippenvelmomentje", zegt onderzoeker Joanne Smith. Ze noemt het het bewijs dat moordenaars "nooit kunnen stoppen met over hun schouder te kijken". Hoewel na zijn arrestatie ook zijn handpalm overeen bleek te komen, weigerde Headley een bekentenis af te leggen.



Headley, die indertijd geen strafblad had gehad, bleek zich later nog vaker schuldig te hebben gemaakt aan "huiveringwekkende soortgelijke misdaden", aldus de onderzoekers. Hij had in 1978 schuld bekend aan verkrachting van twee vrouwen van 79 en 84 in Ipswich, ook weer twee kwetsbare slachtoffers. Hij had daar zeven jaar cel voor gekregen.



Joanne Smith erkent dat Headly inmiddels een kwetsbare oude man is, maar werkte toch keihard om hem nog voor de rechter te krijgen. "Als je leest wat hij de vrouwen aandeed die hij in de jaren 70 aanviel, dan besef je wat voor gruwelijke dingen hij hen heeft aangedaan." De rechter maakt vandaag het vonnis bekend.



Dunne's kleindochter, inmiddels even oud als haar oma ten tijde van haar dood, had zich er al bij neergelegd dat de zaak nooit opgelost zou worden. "Ik heb gemerkt dat er een stigma rust op verkrachting en moord, dus praatte ik er nauwelijks over", vertelde ze de politie. "Mijn moeder is er nooit van hersteld, de angst beheerste de rest van haar leven."



Ze noemt het emotioneel zwaar dat zij nu op deze leeftijd nog de verantwoordelijkheid krijgt te spreken voor overleden dierbaren. "Het is spijtig dat al die mensen die Louisa kenden en liefhadden er niet meer zijn om het recht te zien zegevieren."

Reacties

01-07-2025 18:49:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.002

OTindex: 95.464

Hij verkrachtte dus oudere vrouwen?

Wat een afschuwelijke man.

Kwetsbaar en oud? Ik heb geen medelijden. Zet hem maar aan de schandpaal en op water en brood

02-07-2025 00:10:49 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.947

OTindex: 20.059

S Hoewel een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats is, vermoed ik dat de man in kwestie niet meer erg lang te leven heeft. Het zo een bijzondere vorm van gerechtigheid opleveren als hij in de gevangenis door een op oudere mannen vallende homoseksuele medegevangene verkracht zou worden.

02-07-2025 05:01:44 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.886

OTindex: 1.169



@De Paus , hij is te oud om zelf zijn zeepje op te pakken

