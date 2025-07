01-07-2025 17:20:04

Interessant is natuurlijk dat de beide figuren in de cartoon respectievelijk "ben Mohamed" en "ben Musa" worden aangeduid. "Ben" is Arabisch voor "zoon van"."Ben Mohamed" is dan ook "zoon van Mohammed" en niet Mohammed zelf. Overdrachtelijk kun je natuurlijk "Ben Mohammed" beschouwen als de Islamitische gemeenschap, maar dat is weer een beetje vergezocht.Je kunt nog verder gaan, want Musa, oftewel Mozes, is óók een profeet in de Islamitische leer.