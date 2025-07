Qbuzz blij met hogere boete zwartrijders, ‘maar we kunnen boetes niet innen’

De verhoging van de boete voor zwartrijders is een ‘goede eerste stap’, maar voor ov-bedrijf Qbuzz helpt het niet als personeel niet kan vragen naar identificatie van mensen die beboet worden. Dat zegt ceo Annemarie Zuidberg van Qbuzz nadat kersvers demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen heeft aangekondigd dat het boetebedrag van 50 euro naar 70 euro zal stijgen.



Weliswaar spreekt de ceo van een 'goede eerste stap' en zegt ze blij te zijn dat Aartsen besluiten neemt, toch is ze niet tevreden. 'Er zijn heel veel mensen die zwartrijden, van wie wij niet weten wie het zijn.' Ze wijst er namelijk op dat bij controles in het openbaar vervoer er identificatie nodig is om iemand te kunnen beboeten. Waar conducteurs in treinen wel bevoegd zijn om reizigers op hun identiteit te controleren, daar is personeel in bussen en trams dat niet. Daardoor kunnen zwartrijders daar niet beboet worden, geeft Zuidberg aan.



De ceo zou willen dat de staatssecretaris het mogelijk maakt dat de 'ov-boa's' van Qbuzz de identificatiemogelijkheden krijgen om zo mensen te kunnen beboeten. De directeur heeft geen inzicht in hoe groot de last is van zwartrijders in de bussen en trams van Qbuzz, maar zegt dat er 'redelijk zwartgereden' wordt, volgens 'ons gevoel'.



Andere mogelijkheden om zwartrijden te voorkomen zijn er niet echt, zegt Zuidberg. Zo heeft NS op stations poortjes ingevoerd om zo mensen verplicht te moeten laten inchecken, maar is die mogelijkheid in bussen en trams ingewikkeld. Zeker in het geval van bussen kan het ervoor zorgen dat mensen daardoor langer onderweg zijn. 'Als je vanmorgen in een bus stapt in Utrecht en iedereen moet door poortjes, dan denk ik dat we vijf minuten langer moeten blijven staan', verwacht Zuidberg.



De ceo wil dat de nieuwe staatssecretaris zich ook op een ander punt gaat focussen: de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Daarbij wijst ze naar de bezuiniging van 355 miljoen euro die volgend jaar op de planning staat. 'Die heeft hij (Aartsen, red.) nog niet teruggedraaid. Dus ik hoop dat dat zijn tweede stap zal zijn en dat het ook op zijn lijstje van actiepunten staat.'

