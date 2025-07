Broodjes van de baas gesmikkeld: baan kwijt en 4922 euro boete

Het nuttigen van een tosti en vier broodjes van haar werkgever, zonder daarvoor te betalen, is een medewerkster van een pompstation duur komen te staan. Zij verliest niet alleen haar baan, maar moet het bedrijf ook een boete van bijna 4000 euro betalen. Ook draait zij op voor ruim duizend euro aan proceskosten.



De 45-jarige vrouw werkte sinds 2017 bij de exploitant van pompstations, waar ook broodjes worden verkocht. Halverwege december werd zij op staande voet ontslagen, nadat haar werkgever had ontdekt dat zij in de voorgaande vier weken af en toe broodjes uit de shop had genuttigd zonder daarvoor te betalen. Volgens het bedrijf hanteert het daarvoor een zogenoemd 'zero tolerance-beleid'.



Zo nuttigde zij op 18 november een tosti, zonder die af te rekenen. In de weken erna volgden broodjes kroket en filet met ei en een brioche met kaas. Een van de broodjes rekende zij wel af, maar tegen een te lage prijs.



Nadat de werkgever de vrouw op straat had gezet, stapte zij naar de rechter. Volgens haar had zij de tosti gegeten om 'te testen of de tosti wegens een andere bereidingswijze goed was'. Ook stelde zij een aantal broodjes op een later tijdstip te hebben afgerekend.



Bovendien was het beleid betreffende het eten van producten uit de winkel volgens de vrouw onduidelijk, en was de straf van ontslag op staande voet te streng. Omdat het een verwijtbaar ontslag betrof, kon de vrouw geen aanspraak maken op een ww-uitkering. Daarom eiste de vrouw haar baan terug.



Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Bergen op Zoom daar anders over dacht. Volgens de rechter kon de vrouw niet bewijzen dat zij een deel van het voedsel op een later tijdstip alsnog had afgerekend. Ook vond de rechter niet dat het beleid van de werkgever onduidelijk was.



Daarom blijft het ontslag op staande voet in stand. Tijdens de rechtszaak diende de werkgever een tegenclaim in, die de rechter wél toewees. Als werknemers door hun eigen schuld op staande voet ontslagen worden, kunnen werkgevers schade claimen ten omvang van het salaris tijdens de opzegtermijn.



In dit geval claimde het winkelbedrijf een zogenoemde 'gefixeerde schadevergoeding' van 3865 euro. Die boete moet de vrouw van de rechter betalen. En daar blijft het niet bij, want zij draait ook op voor 1057 euro aan proceskosten.



Daarmee komt het totale prijskaartje van de vijf genuttigde broodjes op 4922 euro, dus op bijna duizend euro per broodje.

