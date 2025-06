Toch geen grote prijs voor duizenden Noren, topvrouw loterij stapt op

Duizenden mensen in Noorwegen hebben vrijdag onterecht te horen gekregen dat ze een grote geldprijs hadden gewonnen in een loterij. Later bleek dat er een fout was gemaakt en dat hun prijs vele malen lager zou uitvallen.



Heel even dachten deelnemers aan de Noorse Eurojackpot al aan een nieuw huis, een grote vakantie of een grondige renovatie, maar dezelfde dag nog hoorden de winnaars dat de bedragen niet klopten.



Het ging mis bij het omrekenen van bedragen in euro's naar Noorse kronen. Norsk Tipping, het bedrijf dat alle loterijen in Noorwegen organiseert, ontvangt het prijzengeld van de Europese loterij in euro's en keert het vervolgens in Noorse kronen uit aan de winnaars. Ergens in dat proces had een bedrag door honderd gedeeld moeten worden, maar door een fout werd het vermenigvuldigd met honderd.



Vrijdagavond werden de fouten ontdekt en zijn ze meteen van de website en uit de app gehaald. De topvrouw van Norsk Tipping bood uitgebreid haar excuses aan. "Het spijt me vreselijk dat we zo veel mensen teleurgesteld hebben en ik begrijp dat mensen boos op ons zijn. Tegen hen kan ik alleen maar zeggen: sorry!" Ze is per direct afgetreden.



Zaterdagavond zijn de juiste bedragen gepubliceerd en inmiddels hebben mensen hun prijs ontvangen. De te hoge bedragen zijn niet uitgekeerd.



Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij Norsk Tipping, dat in Noorwegen de enige legale aanbieder van kansspelen is. De afgelopen maanden kwamen al meerdere problemen aan het licht. In mei kreeg het bedrijf een boete van vier miljoen euro voor een jarenlange technische fout bij trekkingen.

Waarom kopen mensen die loten?

@allone : In de hoop te winnen, en dit zal best wel steeds één iemand lukken, maar op miljoenen mensen moet je wel net diegene zijn.

@omabep : De beste manier om de loterij te winnen is er niet aan mee te doen. Na een x-aantal jaren heb je op z'n minst een eigen geldje.

@Emmo : Doe ik al jaren. Ik heb in het gulden tijdperk nog aan een straatloterij meegedaan, totdat ze fietsen en zo uit gingen delen, toen ben ik ermee gestopt en dat was de beste beslissing ooit.

