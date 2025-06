Verrassend: er zitten veel meer microplastics in glazen flessen dan in plastic exemplaren

Wie denkt gezond bezig te zijn door frisdrank of water uit een glazen fles te drinken, komt bedrogen uit. Uit nieuw onderzoek van de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES blijkt dat dranken in glazen flessen gemiddeld veel méér microplastics bevatten dan dezelfde drank in plastic flessen of blikjes.

Onderzoekers onderzochten populaire dranken zoals frisdrank, ijsthee, bier en wijn, en vergeleken hoeveel microplastics erin zaten afhankelijk van de verpakking. Opvallende uitkomst: in glazen flessen vonden ze gemiddeld 100 microplasticdeeltjes per liter. Dat is vijf tot vijftig keer zoveel als in drank uit plastic flessen of blik. “We hadden juist het tegenovergestelde verwacht,” zegt promovenda Iseline Chaib, die meewerkte aan het onderzoek.

De boosdoener blijkt niet het glas zelf te zijn, maar de dop. De verf op metalen doppen laat kleine plasticdeeltjes los, bijvoorbeeld door wrijving tijdens transport of opslag. “De deeltjes die we vonden, bleken dezelfde vorm, kleur en samenstelling te hebben als de verf op de buitenkant van de doppen,” aldus Chaib.



Voor kraanwater is de vervuiling met microplastics relatief laag, ongeacht de verpakking. Plat en bruisend water in glazen flessen bevatte gemiddeld 4,5 microplasticdeeltje per liter; water uit plastic flessen slechts 1,6. Ook wijn – zelfs als die in een glazen fles met dop zit – bevatte weinig microplastics. Waarom wijn minder vervuild is dan bijvoorbeeld frisdrank of bier, is nog onduidelijk.

De hoogste concentraties microplastics werden aangetroffen in bier (60 deeltjes per liter), gevolgd door limonade (40) en frisdrank (30). Toch is het volgens ANSES niet mogelijk om te zeggen of deze hoeveelheden schadelijk zijn. Er bestaat namelijk nog geen officiële norm voor een veilige of giftige hoeveelheid microplastics in voeding.



Hoewel het gezondheidseffect van microplastics nog onduidelijk is, laat het onderzoek wel zien dat fabrikanten de vervuiling relatief makkelijk kunnen beperken. ANSES testte een eenvoudige schoonmaakmethode waarbij doppen eerst met lucht worden doorgeblazen en daarna met water en alcohol worden gespoeld. Die behandeling verminderde het aantal microplastics met 60 procent.

