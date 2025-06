Na val in actieve vulkaan is toerist (26) al dagen vermist

Een 26-jarige toerist viel zaterdag tijdens een wandeling in de krater van de actieve vulkaan Rinjani op Lombok, een Indonesisch eiland. Ze overleefde de val in de vulkaan, maar reddingswerkers konden haar de afgelopen dagen niet vinden.Indonesiƫ meldt dat de zoek- en reddingspogingen worden bemoeilijkt door het moeilijke terrein en mistig weer.De Braziliaanse Juliana Marins was zaterdag aan het hiken met een groep toen ze, volgens Braziliaanse autoriteiten, van een klif viel. Hoewel ze van grote hoogte naar beneden viel, overleefde ze de val.Reddingswerkers zouden haar volgens BBC na de val nog hebben horen roepen. Ook werd ze gezien door een drone. Op sociale media circuleert een foto waarop een vrouw met zwart haar op een grijze, rotsachtige ondergrond zit.Ondanks die eerste tekenen van leven is Juliana nog altijd niet gered. BBC schrijft dat reddingswerkers haar later die zaterdag niet konden vinden toen ze 300 meter afdaalden naar de plek waar ze dachten dat de Braziliaanse was. Ook reageerde ze niet toen ze werd geroepen.Nieuwe dronebeelden, die zondagochtend lokale tijd werden gemaakt, toonden dat Juliana niet meer op dezelfde plek zat. Door dichte mist werd de zoekactie bemoeilijkt en was het lastig om te werken met een drone met warmtebeeldcamera. Ook gisteren lukte het de hulptroepen niet om de 26-jarige te vinden. Het lijkt erop dat ze nog dieper is weggeraakt. Ze zou zich inmiddels op meer dan 500 meter diepte bevinden.De hulpdiensten in Indonesiƫ zeggen hun best te doen om Juliana te redden. Het is onduidelijk hoe het met haar gaat.