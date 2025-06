31 activisten gearresteerd bij poging A44 naar NAVO-top te blokkeren, journalisten geboeid weggevoerd

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) probeerden maandag de A44 te blokkeren bij Abbenes in Noord-Holland, zagen verslaggevers van het ANP. De politie probeerde te voorkomen dat ze de snelweg bereikten. De A44 is richting Den Haag afgezet voor de NAVO-top. Zeker 31 mensen zijn uiteindelijk gearresteerd.



De meeste demonstranten stonden in een weiland naast de snelweg. Een aanhanger van XR stond in de sloot tussen de snelweg en de weilanden. Op borden stonden teksten als 'No safety on a dead planet' en 'NATO leaders please behave'. Boven de groep cirkelde een politiehelikopter.



De weg is in de richting van Den Haag afgesloten voor normaal verkeer, omdat die volledig is gereserveerd voor delegatieleden die naar de top gaan. De actiegroep kondigde vorige week het protest aan om een oproep te doen aan de regeringen van NAVO-lidstaten. Zij moeten er volgens XR "alles aan doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen". De politie had vooraf gezegd dat snelwegblokkades niet worden toegestaan.



De NAVO-top is dinsdag en woensdag in Den Haag. XR wil woensdag de A12 in de hofstad blokkeren. Op die dag vergaderen de regeringsleiders van de lidstaten met elkaar in Den Haag. Op zaterdag demonstreerden de klimaatactivisten op de Afsluitdijk.



In een noodverordening voor de NAVO-top staat dat demonstraties niet zijn toegestaan op of bij de A44. Demissionair minister van Justitie Van Weel (VVD) zegt over de actie op maandag: '"Stop met het frustreren van politiemedewerkers. De A44 is afgesloten voor de veiligheid van de NAVO-delegaties. Het blokkeren van deze weg is gevaarlijk en respectloos. Goed optreden van de politie die deze kansloze poging heeft voorkomen."



Op grond van de noodverordening zijn ook journalisten weggestuurd toen ze verslag deden van een poging van Extinction Rebellion om de snelweg te blokkeren. Dat laten de gemeente Haarlemmermeer en de politie van Noord-Holland weten. Twee verslaggevers, die er voor het Leidsch Dagblad waren, zijn geboeid en afgevoerd in een politiebusje. Zij zouden geen politieperskaart bij zich hebben gehad.

