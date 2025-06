Waterspel aangepast na watervergiftiging 7-jarige Damian

De makers van het educatieve kinderprogramma Johnny Joker hebben hun waterspel aangepast. Aanleiding is het incident met de 7-jarige Damian, die een watervergiftiging opliep na het drinken van te veel water in korte tijd. Het spel is bedoeld om jonge kinderen gezonder gedrag aan te leren, maar bleek in dit geval té serieus genomen.



De organisatie betreurt het voorval en heeft direct maatregelen genomen, waaronder een nieuwe waarschuwing op het spelmateriaal.



De 7-jarige Damian speelde het spel, maar dat ging goed mis. Hij dronk in anderhalf uur 2 liter water, met watervergiftiging tot gevolg. Zijn moeder waarschuwde andere ouders daarom in de uitzending van Hart van Nederland voor het spel.



Het waterspel werkt met een weekkaart waarop kinderen bij elk glas water een druppel mogen inkleuren, tot een maximum van zeven per dag. Zo wil de methode kraanwater promoten als gezond en goedkoop alternatief voor suikerhoudende drankjes. Na het incident is de kaart aangepast met de waarschuwing: "Let op: te veel en te snel water drinken is niet gezond. Drink maximaal 7 glazen kraanwater verspreid over de dag (ongeveer 1–1,5 liter)." Ook zorgverleners die met de methode werken worden geïnformeerd over deze aanvulling.



De Johnny Joker-methode, die onder meer wordt gebruikt in de mondzorg, wil met spel en verbeelding bijdragen aan een generatie zonder leefstijlziekten zoals overgewicht of diabetes type 2. De organisatie laat weten in gesprek te willen met de betrokken ouders om hun steun te betuigen. "Dankzij hun waarschuwing hebben we het spel kunnen verbeteren, en helpen ze mee om herhaling te voorkomen", laten de makers weten aan Hart van Nederland.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: