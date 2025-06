Voor 13.000 euro aan verkeersborden gestolen tijdens Amsterdams festival Op de Ring

Tijdens het drukbezochte festival Op de Ring in Amsterdam zijn naar schatting dertig hectometerpaaltjes gestolen. Ook blijkt een bord voor een maximale snelheid van 100 kilometer per uur zoek. Vermoedelijk zijn de verkeersborden meegenomen door feestgangers. "Het is een populair product."Een camerawagen van Rijkswaterstaat reed vrijdagavond over de A10. Het voertuig maakte beelden van de snelweg waar de volgende ochtend het festival ter gelegenheid van 750 Amsterdam zou worden gehouden. Het doel? In kaart brengen hoe de snelweg erbij lag voor het feestgedruis losbarstte. Zondagavond gebeurde hetzelfde. Toen bleek dat in ieder geval één snelheidsbord en ongeveer dertig hectometerpaaltjes ontbreken.Op sociale media is te zien dat feestgangers dansen met een hectometerpaaltje in hun handen. En in een filmpje zie je dat een vrouw poseert met een losgemaakt snelheidsbord. Die neemt de beveiliging daarna in."Om zo'n bord los te maken moet je voorbereid zijn. Je hebt er gereedschap voor nodig", zegt Jacques Goddijn. Hij is de directeur van HR Groep Streetcare. Dat is een bedrijf dat, met vier vestigingen verspreid door het land, veel verkeersborden maakt.Maar dat er verkeersborden zijn meegenomen tijdens het festival Op de Ring verbaast Goddijn allerminst. "Ik ben als fabrikant weleens in een studentenhuis geweest waar zo'n 100 verkeersborden waren verzameld. Het is een populair product, ook voor in cafés", weet hij.Toen het festival Op de Ring zaterdagochtend begon, bleken de verkeersborden in trek. Veel bezoekers gingen op de foto bij de platen. Goddijn: "De borden zijn vrij uniek en perfect om te laten zien waar je precies bent geweest. Sommige blauwe borden boven de snelweg zijn indrukkend groot, tot wel 12 bij 8 meter. Mensen vinden het leuk om daar als relatief klein wezen onder te staan."Dat de borden uniek zijn, begrijpt Rijkswaterstaat als geen ander. Tijdens het jubileumfeest van Amsterdam trouwden twintig stellen op de ring. Rijkswaterstaat gaf elk koppel 'een speciaal cadeau': een hectometerpaaltje van de trouwlocatie.Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor de borden, zegt dat de rekening voor de ontbrekende borden naar de gemeente Amsterdam gaat. Dat is de organisator van het festival. Die kan volgens Goddijn rekenen op een factuur van ruim 13.000 euro (400 tot 500 euro per hectometerpaaltje)."Zo'n bordje is best kostbaar omdat 'ie dubbelzijdig en retro-reflecterend is", zegt hij. Dat zorgt ervoor dat de tekst overdag even goed te lezen is als 's avonds wanneer er een koplamp op schijnt. "De reflecterende folie kost zo 250 euro van het totaalbedrag per bordje."De ongeveer dertig ontbrekende hectometerpaaltjes en het snelheidsbord zijn een eerste schatting van Rijkswaterstaat. "De analyse van de camerabeelden die de auto zondag maakte, wordt nog gedaan", zegt een woordvoerder. De afhandeling met Amsterdam gebeurt volgens hem pas halverwege augustus.Na bestelling duurt het volgens Goddijn nog minimaal zo'n drie weken voordat de nieuwe hectometerpalen lang de weg staan. Die tijd is niet alleen nodig om ze te maken, maar ook omdat er een vergunning van Rijkswaterstaat nodig is om ze te mogen plaatsen.Rijkswaterstaat sluit niet uit dat er aangifte wordt gedaan van diefstal van de verkeersborden.