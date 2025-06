Beangstigende voorspelling van Baba Vanga voor 2025 waarschuwt: “Het einde van de wereld begint in Europa”

De voorspellingen voor 2025 zorgen voor veel opschudding — en een van de meest angstaanjagende komt van Baba Vanga, de beroemde Bulgaarse waarzegster die door velen de “Nostradamus van de Balkan” wordt genoemd.Volgens berichten voorspelde Baba Vanga dat het komende jaar het begin zal markeren van het einde van de mensheid, met een verwoestende oorlog in Europa die een groot deel van de bevolking van het continent zou kunnen uitroeien.Hoewel apocalyptische theorieën niets nieuws zijn, krijgt de voorspelling meer gewicht omdat ze afkomstig is van Baba Vanga, die naar verluidt gebeurtenissen als de aanslagen van 11 september, de dood van prinses Diana en het zinken van de Russische onderzeeër Kursk correct voorspelde. Haar voorspellingen, hoewel niet bewezen, blijven miljoenen fascineren — vooral in onstabiele tijden zoals nu.Wie was Baba Vanga? Vangelia Pandeva Gushterova , beter bekend als Baba Vanga, werd geboren in 1911 en werd al op jonge leeftijd blind. Sindsdien beweerde ze profetische gaven te hebben ontwikkeld. Tot aan haar dood in 1996 werd de waarzegster een cultfiguur in Oost-Europa en werd ze geraadpleegd door leiders als Boris III en Leonid Brezjnev.Zelfs na haar dood blijven haar voorspellingen weerklank vinden. Baba Vanga zou voorspellingen hebben gedaan tot het jaar 5079, en sommige van haar visioenen voor 2024 zouden al zijn uitgekomen, zoals de dood van Aleksej Navalny en een moordaanslag op Vladimir Poetin.Tot de aan Baba Vanga toegeschreven voorspellingen behoren:2025: Begin van het einde met een oorlog in Europa die de loop van de mensheid zal veranderen.2028: Verkenning van Venus als energiebron.2033: Volledige smelting van de poolkappen en drastische stijging van de zeespiegel.2076: Terugkeer van het communisme op wereldschaal.2130: Direct contact met buitenaardse beschavingen.2170: Wereldwijde droogte veroorzaakt door extreme klimaatveranderingen.3005: Conflict tussen de aarde en Mars-beschavingen.3797: De aarde wordt onbewoonbaar.5079: Het absolute einde van de wereld.Hoewel veel van deze voorspellingen rechtstreeks uit een sciencefictionfilm lijken te komen, zorgen het toenemende aantal wereldwijde crises — oorlogen, klimaatcatastrofes en ongecontroleerde ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie — ervoor dat deze ideeën steeds vaker worden besproken in publieke debatten en op sociale media.Moeten we het serieus nemen?Deskundigen waarschuwen dat de meeste aan Baba Vanga toegeschreven voorspellingen geen verifieerbare bronnen hebben en via derden worden overgeleverd. Toch groeit de fascinatie voor haar “visioenen”, vooral gezien de huidige wereldsituatie.De Doemdagklok, opgesteld door het Bulletin of the Atomic Scientists, staat momenteel op 90 seconden voor middernacht, zijn meest kritieke punt sinds de oprichting. Het is een wetenschappelijke metafoor die het risico van wereldwijde vernietiging weerspiegelt — en benadrukt hoe dicht we bij een punt zonder terugkeer zijn.Hoewel de voorspellingen van Baba Vanga niet zijn bewezen, weerspiegelen ze echte zorgen: politieke instabiliteit, klimaatverandering, ongecontroleerde technologische vooruitgang en geopolitieke conflicten. De vraag blijft: zijn we voorbereid op wat komen gaat?Als 2025 inderdaad “het begin van het einde” is, zoals zij zei, is er misschien nog tijd om het tij te keren — en te voorkomen dat deze duistere voorspellingen werkelijkheid worden.