Bloedheet en in de val: bewoners zitten vast in gebouw vanwege kapotte lift

Ze zitten gevangen als ratten in een bloedhete val. De bewoners van een complex in Amstelveen. Voor de zoveelste keer is de enige lift van het pand kapot. Het ziet ernaar uit dat dat zo maar nog bijna 2 weken kan gaan duren. De verhuurder Eigen Haard komt met een vervangende stoeltjeslift, maar veel bewoners zitten in een rolstoel of hebben een rollator, dus die hebben daar precies niets aan.



"Mijn man is invalide en is laatst door de zoon van de buurman naar boven gesleept. Verschrikkelijk. Hij ligt nu, en de komende tijd, dus continu op bed. Hij kan niet naar de fysio? En wat gebeurt er als er brand uitbreekt? Het is krankzinnig", zegt bewoner Marit Hoving. "En het wordt ook nog eens bloedheet weer, de ramen kunnen niet open, want tegenover ons wordt er verbouwd. Het is vreselijk, het is een drama!"



Ook Selma de Groot is boos. Zij vertelt aan Hart van Nederland dat er al jarenlang problemen zijn met de lift. "Mijn partner zit in een elektrische rolstoel. Toen de lift een keer kapot was, kregen we Eigen Haard niet te pakken. Uiteindelijk heeft de brandweer ons naar boven gebracht."



Bewoner Barbara Messchaert vindt de problematiek met de lift vooral vervelend vanwege de leefsituatie van de bewoners. "Het complex is 5 hoog. In het complex wonen senioren en anderen door elkaar. Velen zijn slecht ter been. En de appartementen zijn snikheet."



Volgens Eigen Haard is de lift buiten gebruik vanwege een defect onderdeel. "Dit onderdeel wordt naar verwachting vrijdag of uiterlijk maandag geleverd. In de tussentijd zijn er noodtrapliften geplaatst. Hoewel dit niet de ideale oplossing is, maakt het het voor mensen wel mogelijk om, zij het met enige moeite, naar beneden te gaan."

