Politie verbiedt Pride-mars Boedapest, burgemeester negeert besluit

De Hongaarse politie verbiedt de Pride-mars van volgende week zaterdag in Boedapest. Het is onvermijdelijk dat minderjarigen tijdens het lhbti-evenement in aanraking komen met uitingen die in strijd zijn met de wet, zegt de politie in een verklaring geciteerd door Hongaarse media. De burgemeester van Boedapest heeft in een reactie al gezegd dat hij het verbod zal negeren.



Eerder dit jaar probeerde de regering-Orbán de jaarlijkse mars al te verbieden, maar burgemeester Karácsony ging door met het organiseren ervan. Hij voerde aan dat de landelijke autoriteiten geen verbod kunnen uitspreken omdat het gaat om een gemeentelijk evenement.



Nu heeft de politie zich over de zaak gebogen en die spreekt alsnog een verbod uit. Aangezien het een openbare bijeenkomst is, komen toeschouwers in aanraking met uitingen die homoseksualiteit of geslachtsverandering propageren, is de redenering. En omdat de Hongaarse grondwet het sinds kort verbiedt om dat bij minderjarigen aan te prijzen, mag de mars volgens de politie niet doorgaan.



Burgemeester Karácsony zegt dat hij zich niets aantrekt van het verbod. De politie heeft de vergunningsaanvraag ten onrechte beoordeeld op basis van de wet van vergadering, zegt hij.



Verschillende Nederlandse politici maakten de afgelopen tijd bekend dat ze de mars zouden bijwonen. Zo ging de Amsterdamse burgemeester Halsema op de uitnodiging in, onder meer "als steunbetuiging aan de queerbeweging".



Gisteren kondigde staatssecretaris Paul voor Emancipatie aan dat zij namens het demissionaire kabinet zou gaan. Dat besluit volgde op een aangenomen motie van de Tweede Kamer. Daarin werd benadrukt dat Hongarije lid is van de EU en zich dus zou moeten houden "aan kernwaarden en principes waarop de Europese Unie gebouwd is, zoals vrijheid, rechtsstaat en democratie".



Paul zegt via een woordvoerder de ontwikkelingen rond de Pride "op de voet" te volgen. "We hebben begrepen dat de politie de Pride-mars verbiedt. Er loopt nog een andere juridische procedure om de mars toch door te laten gaan. Die wachten we af." De staatssecretaris liet eerder al weten enkel te willen meelopen met de mars als die officieel is toegestaan. Anders doet ze mee aan een alternatief programma.

Reacties

Door het te verbergen en het er niet over te hebben, ga je een eeuw achteruit.

Kinderen die anders zijn veranderen toch wel of ze het nu wel of niet gezien hebben. Het is alleen versneld als men weet dat men mag zijn wie je bent. Verbieden heeft geen zin.

Vreemd dat de politie het kan verbieden.



Ze zoeken het maar uit daar, ik zie de noodzaak van een Pride-mars sowieso niet. Daarmee druk je alleen maar uit dat je anders bent en wilt zijn. Laat iedereen toch gewoon zichzelf zijn. Da‘s goed genoeg. Een staatssecretaris voor Emancipatie?Vreemd dat de politie het kan verbieden.Ze zoeken het maar uit daar, ik zie de noodzaak van een Pride-mars sowieso niet. Daarmee druk je alleen maar uit dat je anders bent en wilt zijn. Laat iedereen toch gewoon zichzelf zijn. Da‘s goed genoeg.

